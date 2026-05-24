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Guede dio fuerte calificativo a Paolo Guerrero tras salir campeón del Apertura: "42 años tiene"

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, no se guardó nada y dio fuerte calificativo a Paolo Guerrero tras salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Pablo Guede dio rotundo calificativo a Paolo Guerrero tras salir campeón del Torneo Apertura
Pablo Guede dio rotundo calificativo a Paolo Guerrero tras salir campeón del Torneo Apertura | Composición: Líbero/ Liga 1
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Alianza Lima se convirtió en campeón del Torneo Apertura de la temporada 2026 de la Liga 1 y, tras ello, el técnico Pablo Guede brindó declaraciones a la prensa, en las que no se guardó nada al lanzar un fuerte calificativo sobre Paolo Guerrero.

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Pablo Guede dio rotundo calificativo a Paolo Guerrero tras salir campeón del Torneo Apertura

En medio de un abrazo fraternal con Guerrero, Guede gritó a los cuatro vientos, a través de un micrófono de L1MAX, que el delantero cumplió un rol importante en el esquema del club blanquiazul para consagrarse campeón del Apertura.

Para el entrenador argentino, el 'Depredador' jugó un excelente partido ante Los Chankas porque, a pesar de ser goleador, también defendió y corrió durante todos los minutos que estuvo en cancha.

Video: Liga 1

Asimismo, Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, aseguró que Paolo Guerrero tiene entre sus cualidades la humildad y el trabajo duro, a pesar de tener 42 años.

"El mejor. El número uno. Hoy me defendió de extremo izquierdo. Humildad y trabajo. 42 años tiene", afirmó el técnico de nacionalidad argentina.

Paolo Guerrero en Alianza Lima 2026

Paolo Guerrero se ha fijado como uno de sus objetivos conquistar la Liga 1 con Alianza Lima en la temporada 2026, luego de afirmar que este año será el último de su carrera como futbolista profesional. A lo largo del torneo nacional, el delantero jugó 13 de los 15 encuentros posibles y marcó 4 tantos, aportes que resultaron decisivos para que el conjunto blanquiazul se consagrara campeón del Torneo Apertura.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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