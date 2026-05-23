Universitario perdió 3-2 ante Alianza Lima y desató preocupación a los hinchas cremas

Universitario de Deportes atraviesa un bajo rendimiento en el Torneo Apertura y lucha por su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el plantel principal que disputa la Liga 1 no es el único que atraviesa un mal momento, ya que la Sub-16 del club crema perdió 3-2 ante su clásico rival, Alianza Lima, por el Torneo Federación Oro 2026.

Universitario de Deportes perdió 3-2 ante Alianza Lima y generó preocupación en la hinchada crema

La categoría 2010 de Universitario cayó 3-2 ante Alianza Lima por la jornada diez de la fase regular de la Copa Federación Oro 2026, en Campo Mar U, en Lurín.

Los goles del cuadro estudiantil fueron anotados por Mathias Chang y Leonardo Flores; sin embargo, no alcanzaron para que su equipo remontara ante la escuadra íntima.

La categoría Sub-16 de Universitario perdió 3-2 ante Alianza Lima por la Copa Federación Oro 2026

Con esta derrota, Universitario de Deportes pone en peligro su ubicación en la parte alta de la tabla de posiciones y queda a la espera de los resultados de Héctor Chumpitaz y Sport Boys, que podrían sacarle ventaja.

El club merengue estará pendiente de los partidos Sporting Cristal vs. Deportivo Coopsol, Sport Boys vs. Universidad San Martín y Club Interno de Menores vs. Héctor Chumpitaz, para conocer su nueva ubicación.

Tabla de posiciones de Universitario de Deportes Sub-16 en la Copa Federación Oro 2026