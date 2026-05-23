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Alianza Lima vs Chankas por Torneo Apertura 2026

Universitario perdió 3-2 ante Alianza Lima y desató preocupación a los hinchas cremas

Universitario de Deportes perdió 3-2 ante su clásico rival, Alianza Lima, en el torneo del fútbol peruano y generó preocupación en la hinchada merengue.

Luis Blancas
Universitario de Deportes perdió 3-2 ante Alianza Lima y generó preocupación en la hinchada crema
Universitario de Deportes perdió 3-2 ante Alianza Lima y generó preocupación en la hinchada crema | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes atraviesa un bajo rendimiento en el Torneo Apertura y lucha por su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el plantel principal que disputa la Liga 1 no es el único que atraviesa un mal momento, ya que la Sub-16 del club crema perdió 3-2 ante su clásico rival, Alianza Lima, por el Torneo Federación Oro 2026.

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Universitario de Deportes perdió 3-2 ante Alianza Lima y generó preocupación en la hinchada crema

La categoría 2010 de Universitario cayó 3-2 ante Alianza Lima por la jornada diez de la fase regular de la Copa Federación Oro 2026, en Campo Mar U, en Lurín.

Los goles del cuadro estudiantil fueron anotados por Mathias Chang y Leonardo Flores; sin embargo, no alcanzaron para que su equipo remontara ante la escuadra íntima.

La categoría Sub-16 de Universitario perdió 3-2 ante Alianza Lima por la Copa Federación Oro 2026

La categoría Sub-16 de Universitario perdió 3-2 ante Alianza Lima por la Copa Federación Oro 2026

Con esta derrota, Universitario de Deportes pone en peligro su ubicación en la parte alta de la tabla de posiciones y queda a la espera de los resultados de Héctor Chumpitaz y Sport Boys, que podrían sacarle ventaja.

El club merengue estará pendiente de los partidos Sporting Cristal vs. Deportivo Coopsol, Sport Boys vs. Universidad San Martín y Club Interno de Menores vs. Héctor Chumpitaz, para conocer su nueva ubicación.

Tabla de posiciones de Universitario de Deportes Sub-16 en la Copa Federación Oro 2026

CLUBESPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima8+1319
2. Héctor Chumpitaz9+618
3. Universitario de Deportes8+1417
4. Sport Boys9+217
5. Deportivo Coopsol9+313
6. Sporting Cristal9-312
7. EDM Ventanilla9-1012
8. Deportivo Municipal9-412
9. Club Interno de Menores9-39
10. ADT Tarma9-57
11. Academia Cantolao8-46
12. Universidad San Martín8-76
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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