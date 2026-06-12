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La historia de Mirra Andreeva: la joya rusa que conquistó Roland Garros y apunta al número uno del mundo
Con apenas 19 años, Mirra Andreeva se convirtió en la campeona más joven de Roland Garros en más de tres décadas y confirma su condición de nueva estrella del tenis mundial.
(Por Lorenzo de Chosica, corresponsal especial de Líbero en Rusia)
El tenis mundial tiene una nueva reina. La rusa Mirra Andreeva conquistó Roland Garros 2026 y se convirtió en la campeona más joven del torneo en más de tres décadas. A sus 19 años, la tenista siberiana ratificó todo el potencial que venía mostrando desde sus primeras apariciones en el circuito profesional.
Nacida en Krasnoyarsk, en plena Siberia rusa, Andreeva descubrió el tenis siguiendo los pasos de su hermana mayor, Erika. Con el respaldo de sus padres y bajo la supervisión de su madre Raisa, continuó sus estudios desde casa mientras desarrollaba una carrera deportiva que rápidamente comenzó a dar resultados.
La joven rusa destacó desde muy temprana edad. A los 12 años ya brillaba en torneos nacionales e internacionales y llegó a ocupar el primer lugar del ranking mundial juvenil. Su disciplina y espíritu competitivo la llevaron posteriormente a perfeccionar su formación en Moscú y luego en la academia de tenis de Cannes, en Francia.
Su irrupción en el profesionalismo fue meteórica. En 2022 ganó cuatro torneos ITF y en los años siguientes acumuló importantes actuaciones, incluidas las semifinales de Roland Garros y la medalla de plata en dobles de los Juegos Olímpicos de París junto a Diana Shnaider.
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La temporada 2026 terminó de consolidarla. Antes de levantar el trofeo en París, se tomó la revancha de derrotas anteriores y mostró un tenis agresivo y maduro que le permitió superar a varias de las principales favoritas del circuito.
Gran parte de este crecimiento tiene la influencia de la española Conchita Martínez, quien ha trabajado en su evolución técnica y mental. Gracias a ese proceso, Mirra Andreeva ya figura entre las grandes protagonistas del tenis femenino y muchos especialistas consideran que el número uno del mundo está cada vez más cerca.
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