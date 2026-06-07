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Alexander Zverev conquista Roland Garros y logra el primer Grand Slam de su carrera

El alemán venció a Flavio Cobolli en una intensa final de cinco sets y conquistó en París el primer Grand Slam de su trayectoria profesional.

    Redacción Líbero
    El tenista alemán logró la hazaña tras una gran presentación.
    El tenista alemán logró la hazaña tras una gran presentación. | Roland Garros | AFP
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    Alexander Zverev escribió la página más importante de su carrera al consagrarse campeón de Roland Garros 2026. El tenista alemán derrotó al italiano Flavio Cobolli en una intensa final que se extendió a cinco sets y conquistó el primer Grand Slam de su trayectoria profesional.

    El peruano Ignacio Buse perdió en su debut del Roland Garros 2026.

    PUEDES VER: Buse peleó hasta el final, pero Rublev impuso su jerarquía en el Roland Garros 2026

    El partido estuvo a la altura de una definición histórica. Zverev arrancó con autoridad al llevarse el primer set por 6-1, pero Cobolli reaccionó y logró igualar las acciones tras imponerse 6-4 en el segundo parcial.

    Lejos de bajar la intensidad, el alemán recuperó el control del encuentro y se quedó con el tercer set por 6-4. Sin embargo, el italiano volvió a responder y forzó una quinta manga luego de ganar un emocionante tiebreak en el cuarto set por 7-6 (5).

    Ya en el desenlace, Zverev sacó a relucir toda su experiencia y jerarquía para dominar el set definitivo por 6-1. Tras más de cuatro horas de batalla, selló una victoria inolvidable que le permitió levantar el trofeo más importante de su carrera.

    Después de perder tres finales de Grand Slam en años anteriores, la raqueta alemana finalmente alcanzó la gloria en París. Con este título, Zverev se instala definitivamente en la élite del tenis mundial y cumple el sueño que persiguió durante toda su carrera.

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