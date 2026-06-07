Alexander Zverev conquista Roland Garros y logra el primer Grand Slam de su carrera

Alexander Zverev escribió la página más importante de su carrera al consagrarse campeón de Roland Garros 2026. El tenista alemán derrotó al italiano Flavio Cobolli en una intensa final que se extendió a cinco sets y conquistó el primer Grand Slam de su trayectoria profesional.

El partido estuvo a la altura de una definición histórica. Zverev arrancó con autoridad al llevarse el primer set por 6-1, pero Cobolli reaccionó y logró igualar las acciones tras imponerse 6-4 en el segundo parcial.

Lejos de bajar la intensidad, el alemán recuperó el control del encuentro y se quedó con el tercer set por 6-4. Sin embargo, el italiano volvió a responder y forzó una quinta manga luego de ganar un emocionante tiebreak en el cuarto set por 7-6 (5).

Ya en el desenlace, Zverev sacó a relucir toda su experiencia y jerarquía para dominar el set definitivo por 6-1. Tras más de cuatro horas de batalla, selló una victoria inolvidable que le permitió levantar el trofeo más importante de su carrera.

Después de perder tres finales de Grand Slam en años anteriores, la raqueta alemana finalmente alcanzó la gloria en París. Con este título, Zverev se instala definitivamente en la élite del tenis mundial y cumple el sueño que persiguió durante toda su carrera.