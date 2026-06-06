Mirra Andreeva conquista Roland Garros y celebra el primer Grand Slam de su carrera

La joven tenista rusa Mirra Andreeva escribió una página dorada en su carrera al consagrarse campeona de Roland Garros. Con apenas 19 años, conquistó su primer título de Grand Slam tras imponerse con autoridad en la final femenina.

Andreeva derrotó a la polaca Maja Chwalińska por 6-3 y 6-2 en un encuentro que dominó de principio a fin. Mostró solidez desde el fondo de la cancha, gran variedad de golpes y una madurez impropia para su edad en uno de los escenarios más exigentes del tenis mundial.

El primer set fue muy parejo en los juegos iniciales, pero Andreeva logró quebrar el servicio de su rival en los momentos decisivos para tomar ventaja. Con confianza y precisión, cerró la manga por 6-3 y encaminó la victoria.

En el segundo parcial, elevó aún más su nivel y aprovechó los errores de Chwalińska para marcar diferencias rápidamente. Su agresividad y consistencia le permitieron controlar el trámite hasta sellar el 6-2 definitivo, que desató la celebración en la arcilla parisina.

Con este triunfo, Mirra Andreeva confirma su ascenso entre las grandes figuras del circuito femenino y envía un mensaje contundente al resto de competidoras. Roland Garros ya tiene una nueva reina y todo indica que está llamada a protagonizar una etapa importante en el tenis mundial.