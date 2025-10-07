- Hoy:
Liga Peruana de Vóley 2025: programación de partidos de la fecha 1
Esta es la programación oficial de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. Conoce cuáles serán los primeros seis enfrentamientos.
La fiesta y emoción del vóley regresa al Coliseo Miguel Grau del Callao con la primera fecha de la Liga Peruana 2025, que inicia con las expectativas muy altas luego de tener una intensa temporada de preparación. Conoce cuáles serán los duelos de Alianza Lima, Regatas, San Martín, Universitario y el resto de clubes.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 1
Sábado 25 de octubre
- Deportivo SOAN vs Rebaza Acosta
Hora: 2.45 p.m.
- San Martín vs Olva Latino
Hora: 5.00 p.m.
- Universitario vs Deportivo Géminis
Hora: 7.00 p.m.
Domingo 26 de octubre
- Regatas Lima vs Deportivo Wanka
Hora: 12.30 p.m.
- Circolo sportivo Italiano vs Atlético Atenea
Hora: 3.15 p.m.
- Alianza Lima vs Kazoko No Perú
Hora: 5.00 p.m.
Deportivo SOAN y Rebaza Acosta se encargan del apertura de la temporada 2025-26 con un enfrentamiento con pronóstico reservado, pero el día será largo con el compromiso de San Martín vs Olva Latino, que buscarán iniciar con buen pie. Finalmente, las 'pumas' de Universitario, que presentan novedades, jugarán ante Deportivo Géminis.
Por su lado, las subcampeonas, Regatas Lima, tiene su primer partido ante Deportivo Wanka al mediodía del domingo, para seguir con el duelo entre Circolo sportivo Italiano vs Atlético Atenea. Alianza Lima, vigente bicampeón, cierra la jornada midiéndose ante Kazoko No Perú, en la que podría ser el inicio de su temporada hacia el 'tri'.
