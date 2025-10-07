Liga Peruana de Vóley 2025: programación de partidos de la fecha 1

La fiesta y emoción del vóley regresa al Coliseo Miguel Grau del Callao con la primera fecha de la Liga Peruana 2025, que inicia con las expectativas muy altas luego de tener una intensa temporada de preparación. Conoce cuáles serán los duelos de Alianza Lima, Regatas, San Martín, Universitario y el resto de clubes.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 1

Sábado 25 de octubre

Deportivo SOAN vs Rebaza Acosta

Hora: 2.45 p.m.

San Martín vs Olva Latino

Hora: 5.00 p.m.

Universitario vs Deportivo Géminis

Hora: 7.00 p.m.

Domingo 26 de octubre

Regatas Lima vs Deportivo Wanka

Hora: 12.30 p.m.

Circolo sportivo Italiano vs Atlético Atenea

Hora: 3.15 p.m.

Alianza Lima vs Kazoko No Perú

Hora: 5.00 p.m.

Deportivo SOAN y Rebaza Acosta se encargan del apertura de la temporada 2025-26 con un enfrentamiento con pronóstico reservado, pero el día será largo con el compromiso de San Martín vs Olva Latino, que buscarán iniciar con buen pie. Finalmente, las 'pumas' de Universitario, que presentan novedades, jugarán ante Deportivo Géminis.

Por su lado, las subcampeonas, Regatas Lima, tiene su primer partido ante Deportivo Wanka al mediodía del domingo, para seguir con el duelo entre Circolo sportivo Italiano vs Atlético Atenea. Alianza Lima, vigente bicampeón, cierra la jornada midiéndose ante Kazoko No Perú, en la que podría ser el inicio de su temporada hacia el 'tri'.