¿Purga? Se confirmaron las 5 figuras extranjeras que dejarán el plantel de Alianza Lima

Los hinchas de Alianza Lima recibieron un duro golpe tras la eliminación en la Copa Sudamericana y al quedar sin opciones al título del Torneo Clausura de la Liga 1, ya que el objetivo del club siempre es ser protagonista en vóley, divisiones menores y Liga Femenina. En medio de este duro panorama, se confirmó que cinco figuras extranjeras no continuarán en el plantel blanquiazul. ¿Quiénes son?

¿Quiénes son las figuras extranjeras que dejarán el plantel de Alianza Lima?

Se tratan de las jugadoras Estefanía Gonzáles, Diana Borges, Karol Lins, Kaila Gomes y Joyce Amara, que forman parte del plantel femenino. Resulta que estas futbolistas dejarán el club, pues fueron fichadas solamente para poder en la Copa Libertadores Femenina 2026.

Sin embargo, al ser eliminadas, tendrán que dejar el equipo, ya que no podrán disputar minutos en la Liga Femenina, pues no fueron inscritas dentro de los tiempos establecidos, ya que el mercado de fichajes nacional en este momento está cerrado.

Diana Borges, Karol Lins, Kaila Gomes y Joyce Amara no seguirán en el plantel de Alianza Lima

Estas salidas significan un duro golpe para el equipo del DT José Letelier ya que se trata de jugadoras de experiencia internacional. No obstante, al ser contratadas se informó que no podían disputar minutos en el Torneo Clausura de la Liga Femenina, donde Alianza Lima se alista para los cuartos de final.

Cabe mencionar que ninguna de ellas logró destacar de gran manera en la Copa Libertadores Femenina, competencia en la que el cuadro blanquiazul quedó eliminado en la fase de grupos tras ubicarse en el tercer lugar, sin poder avanzar a la siguiente ronda.

Estefanía Gonzáles fue el último fichaje que hizo Alianza Lima para la Copa Libertadores 2026.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima Femenino enfrentará en su próximo compromiso a Carlos A. Manucci por las semifinales del Torneo Clausura, buscando un lugar en la gran final del fútbol peruano, donde se medirá con el ganador de la serie entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Las blanquiazules llegan a este partido tras finalizar en el primer puesto de la Fase Regular.