Alianza Lima jugará semifinales del Torneo Clausura 2025: rival confirmado para los playoffs

¡Es oficial! Pese a que los hinchas de Alianza Lima se encuentran deprimidos por su pésimo momento en la Liga 1, ahora tienen un motivo para alegrarse debido a que pronto jugarán las semifinales del Torneo Clausura 2025 e incluso el conjunto de Matute ya tiene rival para los playoffs en búsqueda de llegar a la gran final del fútbol peruano.

Así como lees, el club blanquiazul pronto disputará la llave para seguir avanzando en el ámbito local, pero no nos referimos al cuadro dirigido por Néstor Gorosito sino al que está bajo el mando de José Letelier. Las íntimas tienen en mente el objetivo de salir bicampeonas de la Liga Femenina de Perú y lo lograrán si se llevan el segundo certamen de la temporada, ya que se hicieron con el Torneo Apertura en la primera parte del año.

Luego de haber sido eliminadas de la Copa Libertadores Femenina en la Fase de Grupos, las chicas de Alianza Lima volvieron a territorio nacional para afrontar el resto del Torneo Clausura, el cual entrará dentro de poco en semifinales. Recientemente se jugaron los cuartos de final, en donde Carlos Mannucci derrotó 2-0 a UNSAAC con goles de Maribel Portillo y Alessia Sanllehi.

De esta forma, las de Trujillo chocarán con el cuadro blanquiazul en 'semis' por un pase a la gran final del fútbol peruano, donde enfrentarán al vencedor de la serie entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Recordemos que las de Matute clasificaron directamente a esta instancia por haber quedado en el primer puesto de la Fase Regular.

Alianza Lima viene de jugar la Copa Libertadores.

Alianza Lima puede clasificar a la Copa Libertadores 2026

Si Alianza Lima gana el Torneo Clausura habrá clasificado directamente a la Copa Libertadores 2026 y será el único representante peruano en la competición internacional. Además, como se consagrará campeón de la Liga Femenina, también conseguirá cupo para la edición 2027 del certamen Conmebol, esto gracias al reglamento del fútbol peruano.