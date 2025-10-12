Importante jugador de Alianza Lima anunció que se convertirá en padre - VIDEO

Alianza Lima es uno de los equipos más populares del país y cuenta con una gran hinchada, esto genera que sus aficionados quieran conocer a detalles de la vida personal de cada jugador, para sorpresa de muchos, uno de ellos anunció que convertirá en padre.

Mediante sus redes sociales, Gianfranco Chávez anunció que será papá junto a su novia Mirella Zapata. La joven pareja realizó un emotivo video anunciando esta importante noticia que ha cambiado su vida, sus seguidores se mostraron felices con el anuncio.

Gianfranco Chávez se convertirá en padre

En el video que realizaron ambos, se muestra a la pareja viendo un cartel que indica lo siguiente: "Nuestro bebé viene en camino. Gianfranco y Mirella". En el video, la joven muestra su vientre y ecografías de su hijo que viene en camino.

"Algo se viene cocinando en secreto… y no es comida. Estamos increíblemente felices de anunciar que ¡vamos a ser papás!", es el mensaje que acompaña el post del jugador de Alianza Lima.

"Felicidades mi bro", "Aww que bella noticia. Un gran abarazo para ambos", "Amo tanto. Serán los mejores papis", "Esta espera desespera", "La familia crece", son algunos que dejaron sus amigos y seres queridos.