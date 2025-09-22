Esposa de Pedro Aquino, Katherine Fernández, celebró gol del futbolista con curioso mensaje

Pedro Aquino marcó su primer gol con Alianza Lima tras su regreso al fútbol peruano, en el partido contra Comerciantes Unidos el domingo 21 de septiembre de 2025. Después de ese gol, Aquino expresó su felicidad: comentó que estaba "muy feliz de haber anotado un gol después de 9 años nuevamente en Perú, con esta hinchada linda…", pero no fue el único en celebrarlo.

Su esposa, Katherine Fernández, también decidió festejar la anotación del jugador y a través de las redes sociales compartió un video y una imagen en relación a la victoria del equipo blanquiazul.

Este gol fue el primero de los íntimos a los 33′ y definitivamente no pasó desapercibido para Fernández, quien no dudó ni un segundo en reconocer al padre de sus hijos por medio de historias en su cuenta de Instagram.

Pedro Aquino

En la fotografía se puede visualizar el post oficial del equipo con el festejo del futbolista y además, ella agregó algunos emoticones de que se usan para pedir silencio o sugerir que alguien debería dejar de hablar.

De esta manera, el mediocampista debutó como goleador con la camiseta blanquiazul, en el duelo que Alianza Lima vivió en el Estadio Alejandro Villanueva frente a Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025.