Así quedó el Acumulado Liga 1 2025 y la Tabla del Clausura

Dayanita reveló que exjugador de la selección peruana con pasado en Alianza Lima la afanó

El conocido jugador le enviaba mensajes a la exintegrante de 'JB en ATV'. Dayanita contó detalles de su vínculo deportista en 'El Valor de la Verdad'.

Redacción Líbero Tendencias
Dayanita confesó que Jair Céspedes la afanó.
Dayanita confesó que Jair Céspedes la afanó. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
Dayanita se sentó en 'El Valor de la Verdad' para contar diversos pasajes de su vida. Las confesiones de la controversial comediante sorprendieron a más de un seguidor. Para sorpresa de muchos, la artista reveló que un exjugador de la selección peruana con pasado en Alianza Lima la afanó.

Dayanita fue denunciada por vecinos tras quema inusual en la calle

PUEDES VER: Dayanita y su novio fueron llevados a la comisaría tras hecho inusual en plena vía pública: vecinos denunciaron

"¿Te afana el futbolista Jair Céspedes?", fue la pregunta que realizó Beto Ortiz. Ante esta interrogante, Dayanita respondió: "Sí", y contó que la primera conversación que tuvieron fue en su cumpleaños. Además, recalcó que no sabía que el deportista tenía su familia.

Según la información brindada por la comediante, la comunicación entre ellos comenzó a inicios del 2025, ya que él la saludó por su cumpleaños. Beto Ortiz mostró partes del chat que dejen ver la insistencia del jugador por saber de Dayanita.

"En todas mis historias él está pendiente. Capaz terminando esto me va a escribir (la esposa del futbolista), pero yo no tengo la culpa porque yo no lo busqué", mencionó Dayanita. Además, enfatizó que todos los hombres, y que muchos le escriben.

Tras responder 15 preguntas, Dayanita terminó su participación en el programa de Panamericana TV y logró ganar 15 mil soles. Las confesiones que hizo la comediante dejaron sorprendidos a sus seguidores.

