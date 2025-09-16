Henry Quinteros, ícono de Alianza Lima, le hizo pedido a futbolista de Cusco FC: "Campeones"

El Torneo Clausura de la Liga 1 2025 está de candela, con Universitario y Cusco FC como los principales candidatos a llevarse el título nacional. En ese sentido, Henry Quinteros, ídolo de Alianza Lima, sorprendió al hacerle una petición personal al delantero de los cusqueños, Facundo Callejo, quien es el máximo goleador del fútbol peruano esta temporada con un total de 20 anotaciones.

PUEDES VER: El millonario monto que ganará Universitario si juega con Barcelona en el Estadio Monumental

"Lo único que tienen que hacer es salir campeones del Clausura. Ahorita yo estoy esperando que termines con 28 o 30 goles", indicó el popular 'Pato' en el programa Desmarcados vía DENGANCHE, donde entrevistaron al atacante argentino. De esta forma, queda claro que el exfutbolista estará apoyando al cuadro imperial en lo que resta del campeonato, y espera pueda arruinarle la fiesta a Universitario de Deportes.

Acto seguido, Facundo Callejo reaccionó positivamente y le respondió a Henry Quinteros. "O sea, que ahora los hinchas de Alianza y los hinchas de Cristal van a ir por Cusco FC", precisó el delantero extranjero, resaltando que quizá los aficionados de Alianza Lima comiencen a apoyar a los imperiales para que la 'U' no se proclame con el Torneo Clausura y puedan llevarse a cabo los playoffs de la Liga 1, aumentando las posibilidades que tienen los demás equipos de salir campeón.

Facundo Callejo habló sobre Universitario

El delantero de Cusco FC se refirió al partido que tendrán con Universitario en el Estadio Monumental de Lima, por la fecha 11 del Torneo Clausura. "Tenemos trazado ir partido a partido. Sabemos que el partido de la ‘U’ está a la vuelta de la esquina. Ellos llegarán con más días de descanso que nosotros y serán locales. Vamos a ir con nuestras armas a tratar de lastimar", sentenció Facundo Callejo.

Números de Facundo Callejo en la Liga 1 2025

En el Torneo Apertura, Facundo Callejo anotó 14 goles en un total de 17 partidos disputados, mientras que en el Torneo Clausura ha jugado 6 encuentros y lleva exactamente 6 anotaciones. En total, el argentino ha convertido 20 dianas hasta el momento de los cuales 12 fueron en Cusco y el resto en condición de visitante.