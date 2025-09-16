Sebastián Rodríguez impactó con mensaje sobre Alianza Lima tras regresar al Perú: "Es un..."

La Copa Sudamericana 2025 continúa con los cuartos de final y Alianza Lima tendrá una dura prueba de fuego ante la Universidad de Chile en partidos de ida y vuelta. Previo al primer compromiso a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Sebastián Rodríguez se pronunció al arribar a suelo peruano.

Como era de esperarse, los medios de comunicación estuvieron atentos a la llegada del cuadro chileno en el aeropuerto Jorge Chávez, siendo el ‘Bigote’ uno de los jugadores que acaparó las cámaras por su pasado blanquiazul. El volante uruguayo regresó al país vistiendo otras camiseta.

¿Qué dijo Sebastián Rodríguez previo al partido contra Alianza Lima?

“Contento de volver a casa, es un partido difícil como lo son los partidos de Copa y más que Alianza Lima lo está haciendo bien este año. Conozco a varios de los compañeros y sigo hablando con ellos. Partido duro”, dijo Sebastián Rodríguez mientras se dirigía al bus que lo esperaba para llevarlo junto a todo el plantel de la U de Chile al hotel de concentración.

(Video: Jax Latin Media)

Vale mencionar que el equipo de Néstor Gorosito llegó a esta instancia tras vencer a la Universidad Católica de Ecuador de local y visita en octavos. Por su parte, los dirigidos por Gustavo Álvarez clasificaron a los cuartos de final luego de superar la llave a Independiente de Avellaneda, lo que promete ser un partido con muchas emociones.

Canal confirmado para ver el partido Alianza vs U de Chile

El esperado compromiso del equipo de Néstor Gorosito a disputarse en Matute será transmitido por ESPN, encargado de pasar la previa y el partido completo. Asimismo, también podrás ver el cotejo a través del streaming de Disney Plus desde cualquier parte del mundo.