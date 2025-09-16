- Hoy:
- Partidos de hoy
- Liga 1
- Real Madrid vs O. Marsella
- Juventus vs B. Dortmund
- Tottenham vs Villarreal
- Vélez vs Racing
- Lanús vs Fluminense
- Alianza Lima
- Universitario
- Mundial de desayunos
Jesús Castillo reveló fuerte postura tras poca continuidad en Alianza Lima: "Preparado para..."
¿Se quiere ir? Jesús Castillo no viene teniendo continuidad en Alianza Lima y el volante dejó en claro cómo toma las decisiones de Néstor Gorosito.
Uno de los nombres que ha perdido espacio en Alianza Lima es Jesús Castillo, quien hasta hace algunas semanas era una opción habitual como recambio hasta en partidos de Copa Sudamericana, pero en los últimos encuentros no ha sumado minutos para sorpresa de sus aficionados.
Recordemos que Néstor Gorosito maneja otros nombres como mediocampistas de contención como Alessandro Burlamaqui y Pedro Aquino, por lo el volante formado en las divisiones menores del club ha perdido espacio y ahora ni siquiera es opción para el complemento.
Pero más allá de generar polémica o expresar algún malestar públicamente, Castillo asegura que es respetuoso de las decisiones del 'Pipo' y que está preparado cuando el entrenador decida mandarlo al ruedo.
Jesús Castillo juega en Alianza Lima desde el 2023.
"Son decisiones del entrenador y yo las respeto. Hay grandes jugadores que trabajan para poder estar y solo hay que estar bien preparados cuando se presente la oportunidad. Yo estoy preparado para jugar y, en cualquier momento que me toque, voy a hacerlo de la mejor manera", dijo el volante nacional para Ovación.
Jesús Castillo habló sobre si Alianza Lima prioriza la Copa Sudamericana
Jesús Castillo habló sobre las versiones de que Alianza Lima está dándole prioridad a la Copa Sudamericana y descuidando la Liga 1, donde ha reducido sus opciones tras caer ante Deportivo Garcilaso.
"El grupo quiere salir campeón en el torneo local y en la Sudamericana. Si no se están dando los resultados en el torneo local, eso nos dice que tenemos que trabajar mucho más", agregó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50