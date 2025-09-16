- Hoy:
¡A cambiar la historia! Alianza Lima y su nefasta estadística como local ante equipos chilenos
Alianza Lima espera cambiar la historia de su reciente registro jugando como local frente a escuadras chilenas, a poco de su encuentro contra la U de Chile por Sudamericana.
Alianza Lima ya quiere pasar la página tras la sorpresiva derrota frente a Deportivo Garcilaso y apunta toda su artillería para el duelo ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En esa línea, a poco de este trascendental encuentro, conoce la estadística de los blanquiazules jugando contra elencos del país sureño.
PUEDES VER: Prestigioso medio chileno quedó rendido ante figura previo al Alianza Lima vs U de Chile: "Impecable"
Los 'íntimos' han jugando 11 partidos en la capital peruana ante equipos chilenos, todos por Copa Libertadores, y apenas ganó dos. Su última victoria fue hace 21 años, cuando se impuso por 2-0 a Cobreloa en Matute, con doblete de Jefferson Farfán.
Jefferson Farfán fue héroe en la última victoria de Alianza Lima ante un equipo chileno como local.
Además, el elenco victoriano ha perdido los dos partidos en Lima ante la U de Chile, el último en la campaña 2010, jugando los octavos de final del torneo más importante de clubes a nivel continental.
Otros rivales a los que han enfrenado son Colo Colo, Palestino, Audax Italiano, Unión San Felipe y Deportes Iquique, este último durante este año cuando igualaron 1-1 en la Fase 3 de la Libertadores y el resultado le sirvió para ingresar a la zona de grupos.
Lo positivo es que esta versión de Alianza Lima ha podido romper varios maleficios a nivel internacional y espera que en esta llave ante el 'Romántico Viajero' también se pueda torcer la historia.
Alianza Lima ante equipo chilenos como local
Alianza Lima solo enfrentó a equipos chilenos por Copa Libertadores. El saldo es dos victorias, tres empates y seis derrotas.
- Copa Libertadores 2025: Alianza Lima 1-1 Deportes Iquique (Fase 3)
- Copa Libertadores 2024: Alianza Lima 1-1 Colo Colo (Grupos)
- Copa Libertadores 2022: Alianza Lima 1-1 Colo Colo (Grupos)*
- Copa Libertadores 2019: Alianza Lima 1-2 Palestino (Grupos)
- Copa Libertadores 2010: Alianza Lima 0-1 Universidad de Chile (Octavos)
- Copa Libertadores 2007: Alianza Lima 1-3 Audax Italiano (Grupos)
- Copa Libertadores 2004: Alianza Lima 2-0 Cobrolea (Grupos)
- Copa Libertadores 2003: Alianza Lima 2-3 Cobreloa (Grupos)
- Copa Libertadores 2002: Alianza Lima 1-2 Cobreloa (Grupos)
- Copa Libertadores 1972: Alianza Lima 3-4 Universidad de Chile (Grupos)*
- Copa Libertadores 1972: Alianza Lima 1-0 Unión San Felipe (Grupos)*
*Partido se jugó en el Estadio Nacional.
