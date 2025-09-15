DT de U. de Chile dio tajante comentario sobre Alianza en la previa del partido: "Tenemos que..."

Alianza Lima se enfrentará a Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Alejandro Villanueva en el partido de ida. Desde territorio chileno, están pendientes de este gran encuentro y no dudaron en preguntarle a Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, sobre el partido, quien dejó un firme mensaje sobre el equipo íntimo.

Gustavo Álvarez, DT de U. de Chile, dio fuerte advertencia a Alianza Lima previo al partido por Copa Sudamericana

Después de coronarse campeones de la Supercopa de Chile ante Colo Colo, el técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, fue consultado sobre el partido que sostendrá contra Alianza Lima en los cuartos de la Sudamericana.

"Estamos muy enfocados en Alianza Lima, tenemos que superar esa llave. En cuanto al torneo, aunque el objetivo parezca lejano, siempre he dicho que mientras tengamos posibilidades, lucharemos por el compromiso de representar a la Universidad de Chile", manifestó.

De esta forma, Álvarez dejó en claro y está convencido de que uno de sus objetivos principales como entrenador de la U. de Chile es clasificar a semifinales venciendo a Alianza en los dos próximos partidos por el torneo internacional.

Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana: Fecha y hora

Cabe destacar que el partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el 18 de septiembre de 2025 a las 19:30 (hora de Perú) en el Estadio Alejandro Villanueva y contará con solo hinchada local por sanción de la FIFA, lo cual será una ventaja aliancista.

Luego de este encuentro, sigue el duelo de vuelta que se jugará el 25 de septiembre de 2025 a las 19:30 horas (hora de Perú) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Este enfrentamiento no contará con público y se llevará a cabo a puertas cerradas, lo que también podría representar una gran ventaja para Alianza Lima frente a Universidad de Chile.