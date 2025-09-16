- Hoy:
- Partidos de hoy
- Liga 1
- Real Madrid vs O. Marsella
- Juventus vs B. Dortmund
- Tottenham vs Villarreal
- Vélez vs Racing
- Lanús vs Fluminense
- Alianza Lima
- Universitario
- Mundial de desayunos
Alianza Lima tomó firme decisión con Néstor Gorosito previo al partido ante U de Chile
Alianza Lima viene de perder ante Garcilaso y se le viene Universidad de Chile por Copa Sudamericana. ¿Cuál es el futuro de Néstor Gorosito en el cuadro blanquiazul?
Alianza Lima quedó muy relegado en el Torneo Clausura tras la derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute y uno de los señalados fue Néstor Gorosito, quien fue criticado por su planteamiento y el pobre rendimiento que ha tenido su equipo en el certamen local, que contrasta con el destacado papel mostrado a nivel internacional.
Sin embargo y más allá de algunos tropiezos, en tienda blanquiazul han decidido que la mejor opción es continuar con el proyecto del 'Pipo' y las conversaciones han seguido, mismas que están muy cerca de llegar a buen puerto para alagar el vínculo.
De acuerdo a la información de César Luis Merlo, periodista deportivo que siempre maneja buena información sobre el fútbol sudamericana, aseguró que el DT argentino se quedaría hasta finales del próximo año.
"Alianza Lima tiene negociaciones muy avanzadas para renovar contrato con Néstor Gorosito. El club y el DT se encuentran en la fase final para cerrar el nuevo vínculo, que será hasta diciembre de 2026", escribió el hombre de prensa.
Néstor Gorosito renovaría con Alianza Lima.
Números de Néstor Gorosito en Alianza Lima
Contando encuentros a niven Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en total Néstor Gorosito ha dirigido 42 partidos en Alianza Lima y suma 22 partidos, 12 empates y ocho derrotas.
Néstor Gorosito interesaba en la selección peruana
En las últimas semanas, surgió la información de que la selección peruana estaba interesado en incorporar a Néstor Gorosito como su entrenador para el proceso del 2030. Sin embargo, una eventual renovación con Alianza Lima prácticamente descartaría su llegada a Videna.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50