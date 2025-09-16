0
Alianza Lima tomó firme decisión con Néstor Gorosito previo al partido ante U de Chile

Alianza Lima viene de perder ante Garcilaso y se le viene Universidad de Chile por Copa Sudamericana. ¿Cuál es el futuro de Néstor Gorosito en el cuadro blanquiazul?

Wilfredo Inostroza
Néstor Gorosito es entrenador de Alianza Lima en la temporada 2025
Néstor Gorosito es entrenador de Alianza Lima en la temporada 2025 | Foto: AFP
Alianza Lima quedó muy relegado en el Torneo Clausura tras la derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute y uno de los señalados fue Néstor Gorosito, quien fue criticado por su planteamiento y el pobre rendimiento que ha tenido su equipo en el certamen local, que contrasta con el destacado papel mostrado a nivel internacional.

Alianza Lima y Universidad de Chile juegan el partido de ida en Matute este jueves

Sin embargo y más allá de algunos tropiezos, en tienda blanquiazul han decidido que la mejor opción es continuar con el proyecto del 'Pipo' y las conversaciones han seguido, mismas que están muy cerca de llegar a buen puerto para alagar el vínculo.

De acuerdo a la información de César Luis Merlo, periodista deportivo que siempre maneja buena información sobre el fútbol sudamericana, aseguró que el DT argentino se quedaría hasta finales del próximo año.

"Alianza Lima tiene negociaciones muy avanzadas para renovar contrato con Néstor Gorosito. El club y el DT se encuentran en la fase final para cerrar el nuevo vínculo, que será hasta diciembre de 2026", escribió el hombre de prensa.

Néstor Gorosito Alianza Lima

Néstor Gorosito renovaría con Alianza Lima.

Números de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Contando encuentros a niven Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en total Néstor Gorosito ha dirigido 42 partidos en Alianza Lima y suma 22 partidos, 12 empates y ocho derrotas.

Néstor Gorosito interesaba en la selección peruana

En las últimas semanas, surgió la información de que la selección peruana estaba interesado en incorporar a Néstor Gorosito como su entrenador para el proceso del 2030. Sin embargo, una eventual renovación con Alianza Lima prácticamente descartaría su llegada a Videna.

