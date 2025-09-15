Alianza supera a Universitario y es el mejor club peruano en prestigioso ranking internacional

Alianza Lima y Universitario de Deportes se discuten todos los años cual de ellos es el mejor equipo del fútbol peruano. En nuestro país, eso es tema de conversación cada cierto tiempo entre los hinchas, pero ahora una importante organización hizo público una clasificación internacional en el que los blanquiazules son los primeros superando a los cremas.

En los últimos días, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lanzó el Ranking Mundial de Clubes Masculinos 2025. En el citado listado se colocan a los 500 clubes con mejor puntaje, siendo Alianza Lima el representante de Perú mejor ubicado, colocándose en el puesto 102 con 149.75 puntos, subiendo 51 casilleros a comparación del 2024.

Alianza Lima se ubica en el puesto 102 del ranking de clubes de la IFFHS con 149.75 puntos. Foto: Composición Líbero

Por otro lado, la IFFHS colocó a Universitario en la posición 187 del ranking con 110.25 puntos, subiendo de esta forma 14 lugares con respecto a su anterior clasificación, pero sin lograr estar en mejor puesto que el elenco victoriano, separándolos a ambos un total de 85 colocaciones.

Universitario es el segundo mejor equipo peruano ubicado en el ranking IFFHS al estar en el puesto 187. Foto: Composición Líbero

¿Cómo se realiza el Ranking Mundial de Clubes de la IFFHS?

Desde 1991, la IFFHS realiza el Ranking Mundial de Clubes, el cual se calcula de acuerdo a sus resultados y estadísticas en un periodo de tiempo, que comprende desde los 1 de setiembre al 31 de agosto del año siguiente.

De acuerdo a ello, el conjunto aliancista tuvo un ascenso meteórico gracias a su gran actuación en los torneos Conmebol este 2025, donde clasificó a los grupos de la Copa Libertadores desde fases preliminares y metiéndose a cuartos de final de la Sudamericana. Por su parte, la 'U' también subió puestos debido a haber llegado a octavos de final de la 'Gloria Eterna', pero sin tener un mayor impacto que lo hecho por el club de La Victoria.

Ranking Mundial de Clubes IFFHS 2025: ubicación de los equipos peruanos

De los mejores 500 clubes del Ranking Mundial de la IFFHS, solo seis pertenecen a la Liga 1. Alianza Lima y Universitario son los dos primeros, pero los otros que aparecen son Sporting Cristal, Cienciano, Melgar y Atlético Grau. Conoce los puestos en el que se ubican todos los representantes peruanos.