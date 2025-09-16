Alianza Lima dejará ir a 4 futbolistas del extranjero tras el final de la Copa: ¿Quiénes son?

¡Sorpresa! En pleno momento clave de la temporada, con la lucha tanto por el torneo nacional como internacional, Alianza Lima habría confirmado qué futbolistas del extranjero dejarán Matute este año. Lo inesperado es que no lo harán en diciembre o a inicios del próximo mes de enero, sino dentro de unas semanas cuando culmine octubre. ¿Quiénes son estas figuras y por qué abandonarían La Victoria?

PUEDES VER: Alianza Lima fue eliminado y el club de Chile accedió a semifinales del torneo Conmebol

Mediante su cuenta oficial de 'X', los blanquiazules emitieron una publicación respecto a cuatro 'cracks' que, al menos cambien de opinión dentro de unas semanas, todo apunta a que no continuarán jugando en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, no nos referimos al plantel que dirige Néstor Gorosito y que se encuentra en cuartos de final de la Copa Sudamericana, sino al que comanda José Letelier y participa de la Liga Femenina 2025.

Y es que Alianza Lima jugará la Copa Libertadores Femenina dentro de poco, a la cual clasificó gracias a que salió campeón del Torneo Apertura tras vencer 2-0 a Universitario de Deportes. Por ello, como es costumbre, el club de Matute decidió contratar a futbolistas del extranjero únicamente por lo que dura la competición, ellas son: Diana Borges (Cabo Verde), Karol Lins (Brasil), Joyce Amara (Brasil) y Kaila Gomes (Brasil).

Los cuatro refuerzos de Alianza Lima.

Estas jugadoras solo tienen contrato por lo que dura el campeonato de la Conmebol, por lo que deberán dejar La Victoria una vez culmine la participación de las íntimas. Sin embargo, si una de ellas termina resaltando descomunalmente, el elenco blanquiazul podría decidir ampliarle el contrato para que juegue la Liga Femenina del 2026. Recordemos que la temporada pasada la institución deportiva también tomó esta medida con el objetivo de que el fichaje le salga más barato.

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima conoce desde hace semanas a sus rivales en la Fase de Grupos y comenzará a disputarse en octubre: