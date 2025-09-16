Conmebol anuncia firme medida previo al Alianza Lima vs U de Chile por Sudamericana: "Decisiones..."

Alianza Lima está próximo a jugar ante U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En medio de la preparación por estos 90 minutos en Matute, Conmebol sorprendió con firme medida de cara al choque internacional. Aficionados han quedado impactados y vivirán algo novedoso en este encuentro de ida.

Conmebol anunció cambios en el VAR para el Alianza Lima vs U de Chile

El ente sudamericano reveló que ahora los árbitros darán a conocer su decisión final para conocimiento de todos los presentes. Se activará un micrófono para que las palabras del réferi se oigan en el estadio, así como en las transmisiones oficiales de la Conmebol.

Esta medida se empleó en la Recopa Sudamericana, por lo que Conmebol aprobó esta medida para los duelos internacionales a partir de los cuartos de final en Sudamericana y Libertadores. Matute será escenario de este momento histórico en el fútbol de nuestro continente, sabiendo que está entre los 8 mejores del torneo.

"Desde los Cuartos de Final, la CONMEBOL dará a conocer decisiones del árbitro en vivo tras revisión VAR. Por primera vez se implementará esta novedosa herramienta. Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR. Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación", se lee en el comunicado.

Árbitros anunciarán en vivo las decisiones tras revisión del VAR.

¿Quién es el árbitro de Alianza Lima vs U de Chile?

Estos los los árbitros designados por Conmebol para el partido de Alianza Lima vs U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana: