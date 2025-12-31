Alianza Lima tiene la obligación de poder salir campeón de la Liga 1 en la temporada 2026 y romper una sequía de 3 años sin títulos. Con ese objetivo en mente, los blanquiazules vienen armando un plantel competitivo para volver a destacar al mando de Pablo Guede. En este contexto, la prensa de Argentina impactó luego de rendirse en elogios ante un delantero que firmó por varios años con los 'íntimos'.

En Argentina destacaron a laureado delantero que firmó con Alianza Lima

La dirección deportiva de Alianza Lima sigue avanzando en poder armar el mejor plantel posible y aumentar sus opciones a cumplir todo los objetivos de la temporada. En ese contexto, uno de los jugadores que ficharon fue Federico Girotti, delantero argentino que acaba de ser presentado como flamante refuerzo blanquiazul.

Precisamente, luego de este anuncio, el medio argentino 'La Voz' dedicó una nota especial al atacante y recordaron su trayectoria por el fútbol argentino. Mientras analizaban su desempeño, no dudaron en destacar su rendimiento y lo calificaron como "notable" el impacto que tuvo con Talleres.

Prensa argentina destacó el paso de Federico Girotti tras su fichaje por Alianza Lima.

"La trayectoria de Girotti en la institución de barrio Jardín comenzó en febrero de 2022, tras su arribo procedente de River Plate. Rápidamente, el delantero se convirtió en protagonista de una etapa dorada para el club. En términos estadísticos, el impacto de Girotti fue notable: acumuló un total de 122 partidos oficiales y convirtió 25 goles con la camiseta albiazul (de Talleres)", mencionaron en su nota web.

Federico Girotti obtuvo varios títulos en Argentina

Federico Girotti posee una destacada trayectoria en el fútbol argentino, iniciándose en las divisiones menores de River Plate, club con el que consiguió sus primeros títulos. Con el conjunto ‘millonario’ se coronó campeón de la Supercopa Argentina en 2020, además de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones en 2021. Asimismo, defendiendo la camiseta de Talleres, logró alzar el título de la Supercopa Internacional.

¿Hasta cuándo firmó contrato Federico Girotti con Alianza Lima?

Durante su presentación oficial, Alianza Lima informó que el argentino Federico Girotti estampó su firma con los blanquiazules hasta finales de la temporada 2028. De esta forma, tendrá varios años para poder destacar con los 'íntimos' y ganarse el cariño de los hinchas.