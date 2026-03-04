La arma de guerra "destructiva" capaz de portar múltiples bombas nucleares que tiene preparada EE.UU contra Irán

A primera hora, desde la base espacial de Vandenberg en California, Estados Unidos lanzó un misil balístico intercontinental Minuteman III en una prueba que recorrió miles de kilómetros sobre el océano Pacífico. El ensayo, realizado por la Fuerza Aérea estadounidense, buscaba comprobar la fiabilidad de uno de los sistemas nucleares más antiguos pero todavía más importantes del arsenal del país. Aunque el lanzamiento no llevaba carga nuclear, volvió a poner el foco en una de las armas más poderosas del planeta y en la tecnología que la mantiene operativa décadas después de su creación.

¿Qué es el misil intercontinental Minuteman III?

El Minuteman III es un misil balístico intercontinental (ICBM) desarrollado durante la Guerra Fría y que sigue siendo una pieza clave del arsenal nuclear estadounidense. Está diseñado para ser lanzado desde silos subterráneos altamente protegidos y alcanzar objetivos situados a miles de kilómetros.

Misil intercontinental Minuteman III

La reciente prueba realizada desde California permitió comprobar el funcionamiento del sistema completo de lanzamiento y navegación. Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el misil recorrió más de 6.000 kilómetros antes de impactar en un área de pruebas en el Pacífico, cerca de las Islas Marshall.

El arma capaz de transportar múltiples bombas nucleares

Una de las características que hacen del Minuteman III un sistema estratégico es su capacidad para transportar varias ojivas nucleares en un solo lanzamiento. Esta tecnología se conoce como MIRV (vehículos de reentrada con objetivos independientes).

En la práctica, esto significa que un solo misil puede liberar diferentes cabezas nucleares que se dirigen hacia objetivos distintos. De acuerdo con análisis de medios especializados en defensa, cada ojiva puede alcanzar una potencia muy superior a la de las bombas utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante las pruebas militares, como la realizada recientemente por Estados Unidos, el misil no transporta armamento nuclear. En su lugar se utilizan vehículos de prueba para evaluar precisión, trayectoria y sistemas de reentrada.

Alcance, velocidad y capacidad destructiva del Minuteman III

El Minuteman III fue diseñado para cubrir distancias intercontinentales. Su alcance supera los 10.000 kilómetros, lo que le permite alcanzar objetivos en prácticamente cualquier parte del mundo.

Tras el lanzamiento, el misil atraviesa la atmósfera y entra en una trayectoria balística antes de liberar las ojivas. En esa fase puede alcanzar velocidades extremadamente altas, propias de los sistemas hipersónicos.

Las pruebas periódicas, como la realizada recientemente desde Vandenberg, sirven para comprobar que los sistemas de guiado, propulsión y reentrada continúan funcionando con precisión décadas después de su desarrollo.

El papel del Minuteman III en la estrategia nuclear de Estados Unidos

Más que un arma pensada para ser utilizada en combate, el Minuteman III forma parte de la estrategia de disuasión nuclear de Estados Unidos. La idea es simple: mantener un sistema operativo que garantice capacidad de respuesta inmediata ante cualquier ataque nuclear.

Actualmente, Estados Unidos mantiene cientos de estos misiles en silos subterráneos ubicados principalmente en Wyoming, Montana y Dakota del Norte. Desde allí forman el componente terrestre de la tríada nuclear, que se complementa con submarinos y bombarderos estratégicos.