Irán tiene un arma poderosa que alerta a EE.UU. y sería capaz de desencadenar la Tercera Guerra Mundial

Irán aseguró haber desarrollado un misil hipersónico capaz de superar los sistemas de defensa actuales. Se trata del Fattah, un proyectil balístico presentado oficialmente en 2023 que, según Teherán, puede alcanzar velocidades superiores a Mach 13 y maniobrar fuera de la atmósfera para evadir interceptores. La afirmación encendió las alertas en EE.UU. y reavivó el debate sobre el equilibrio militar en Medio Oriente. Pero más allá del discurso político, ¿qué es exactamente este misil y qué tan disruptivo puede ser?

¿Qué son los misiles balísticos Fattah?

El Fattah es un misil balístico desarrollado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Fue presentado como el primer misil hipersónico del país, diseñado para sortear escudos antimisiles avanzados. Según reportes de medios especializados y agencias internacionales, su alcance estimado ronda los 1.400 kilómetros, lo que le permitiría cubrir objetivos en buena parte de Medio Oriente.

Irán sostiene que el Fattah incorpora un vehículo de reentrada maniobrable, una característica que complica su interceptación. Aunque varios expertos occidentales han pedido cautela ante las afirmaciones oficiales, el anuncio posiciona a Irán dentro del reducido grupo de países que dicen contar con este tipo de tecnología.

Características técnicas del misil Fattah

El Fattah sería un misil de combustible sólido, lo que reduce el tiempo de preparación antes del lanzamiento. Su velocidad, según autoridades iraníes, oscilaría entre Mach 13 y Mach 15. En términos simples, eso equivale a más de diez veces la velocidad del sonido.

Fattah-2: Esta versión mejorada utiliza un vehículo de planeo hipersónico (HGV)

El elemento clave es su capacidad de maniobra durante la fase de reentrada. A diferencia de los misiles balísticos tradicionales, que siguen trayectorias más previsibles, un vehículo maniobrable puede alterar su rumbo. Medios como Army Technology han señalado que este tipo de sistemas buscan precisamente superar redes defensivas como las desplegadas por Estados Unidos y sus aliados.

¿Por qué Estados Unidos considera una amenaza este misil?

La preocupación no se limita a la velocidad. El problema estratégico es la combinación de alcance, maniobrabilidad y precisión. Un misil con estas características podría reducir el tiempo de respuesta de los sistemas defensivos.

Además, el radio estimado del Fattah coloca dentro de su alcance bases militares estadounidenses en la región. Analistas citados por prensa internacional subrayan que, incluso sin alterar el balance global, sí puede modificar la ecuación regional y fortalecer la capacidad de disuasión iraní.

¿Puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial?

Hablar de una Tercera Guerra Mundial es, por ahora, un escenario extremo. El Fattah encaja más en una lógica de disuasión que en la de uso inmediato. Su presentación envía un mensaje político y militar: Irán busca demostrar que puede responder ante cualquier ataque.