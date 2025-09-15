¡Refuerzo para la Copa! Alianza Lima fichó a futbolista que estuvo en la selección brasileña

Alianza Lima está a pocos días de enfrentar a U de Chile por los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana 2025, pero no solo el plantel dirigido por Néstor Gorosito tendrá participación a nivel internacional. El equipo femenino blanquiazul, actual campeona de la Liga Femenina, disputará la Copa Libertadores Femenina en los próximos meses, por lo que se reveló que concretó la incorporación de futbolista que tuvo un paso por la selección brasileña para dar pelea en el certamen continental.

A inicios de octubre, las 'Íntimas' comenzarán su participación en el torneo de clubes femenino más importante de Sudamérica. Por ello, el club de La Victoria no quiere dormirse en sus laureles y, de acuerdo a información del periodista Gerson Cuba, se reforzará con Joyce Amara Custódio, delantera de 27 años que llega procedente del AD Taubaté de la Segunda División de Brasil.

"Joyce Amara es nueva jugadora de Alianza Lima femenino para la Copa Libertadores", mencionó el citado comunicador sobre el flamante fichaje para el elenco comandado por el DT chileno José Letelier, a través de una publicación en sus red social X.

La brasileña Joyce Amara reforzará a Alianza Lima para la Copa Libertadores Femenina 2025. Foto: Instagram

Joyce Amara ha sido considerada en la selección brasileña

La polifuncional futbolista, que también se ha desempeñado como lateral, cuenta con una basta experiencia en el fútbol de su país, aunque además estuvo considerada en la selección de Brasil a nivel juvenil, más precisamente en las categorías sub 17 y sub 20, equipos con los que realizó algunos entrenamientos.

Joyce Amara fue considerada en las selecciones brasileñas sub 17 y sub 20. Foto: Instagram

Joyce Amara: números en la temporada 2025

La jugadora conocida también como 'Joycinha' ha jugado hasta fines de agosto en el AD Taubaté de la Serie B del Brasileirao Femenino, equipo con el cual disputó un total de 14 partidos, 13 de ellos como titular, pero solamente pudo anotar un gol en todas las competiciones que participó.

Alianza Lima fichó a otra jugadora brasileña para la Copa Libertadores Femenina 2025

Es preciso señalar que Alianza Lima también fichó a otra futbolista de Brasil con miras a la Copa Libertadores Femenina 2025. Se trata de la también delantera Karol Lins, de 31 años de edad y que llega procedente de Vitória de su país.

Joyce Amara: equipos en su carrera