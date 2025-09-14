- Hoy:
Alianza Lima sumó puntos clave en la tabla y superó a Universitario en el Torneo Clausura
Alianza Lima ilusionó a su hinchada al sumar puntos clave que lo colocan como líder del Torneo Clausura, superando a Universitario en la tabla de posiciones.
Alianza Lima continúa enfocado en conquistar todos los títulos de la temporada, en cada una de sus disciplinas, por lo que no puede darse el lujo de ceder terreno en ninguna jornada. En medio de la intensa lucha por el Torneo Clausura 2025, los hinchas blanquiazules se ilusionaron luego de que sumaran puntos clave que coloca al equipo como líder en solitario.
PUEDES VER: Henry Quinteros dio firme calificativo a la sanción contra Néstor Gorosito: "Me parece una..."
La escuadra 'íntima' estaba obligada a ganar para mantenerse firme en la lucha por el título, y no decepcionó. Sin embargo, no se trata del plantel masculino que cayó 2-3 ante Deportivo Garcilaso, sino de la delegación de Alianza Lima Femenino, que se impuso a Universitario en una nueva edición del clásico.
La fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Femenina trajo consigo el duelo más esperado del campeonato: el clásico del fútbol peruano. El equipo que lograra la victoria se afianzaría en la pelea por el título. En ese contexto, las dirigidas por el DT José Letelier no fallaron y se adelantaron en el marcador con un gol de Emily Flores a los 14 minutos.
Universitario reaccionó rápido y logró igualar gracias al tanto de Catalina Usme a los 19 minutos. Sin embargo, en los últimos instantes del primer tiempo apareció la máxima figura blanquiazul, Adriana Lúcar, para sellar el 2-1 definitivo en el marcador.
Alianza Lima venció 2-1 a Universitario y es líder en solitario del Torneo Clausura.
Con este resultado, Alianza Lima logró distanciarse de Universitario en el liderato y sumó tres puntos de oro que las posiciona como líderes en el Torneo Clausura en solitario, sacando una vital ventaja en la pelea por el título nacional.
Así van los primeros lugares del Torneo Clausura de la Liga Femenina
|Equipos
|PJ
|Puntos
|1. Alianza Lima
|8
|24
|2. Universitario
|8
|21
|3. Sporting Cristal
|8
|17
|4. Carlos A. Manucci
|8
|14
|5. UNSAAC
|8
|13
|6. Flamengo FBC
|8
|12
Próximo partido de Alianza Lima en la Liga Femenina
Alianza Lima ahora deberá entrenar de la mejor manera para su próximo encuentro ante FC Killas por la fecha 9 del Torneo Clausura. Este duelo está programado a disputarse en el Estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador.
