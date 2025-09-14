Revelan la emotiva reacción de Hernán Barcos con Carlos Bustos en Matute: cámara captó escena

Alianza Lima perdió ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, siendo una de las sorpresas de la fecha 8 del Torneo Clausura. El partido tuvo muchos goles, pero también llamativas situaciones como la que se registró cerca a la zona técnica del elenco cusqueño entre Hernán Barcos y Carlos Bustos.

Y es que una cámara logró registrar el encuentro que tuvo el ‘Pirata’ con el hoy entrenador del cuadro visitante. Como se recuerda, juntos lograron el título nacional con el cuadro ‘íntimo’ en la temporada 2021, siendo uno de los momentos que quedaron en la historia del club y de los hinchas.

Hernán Barcos y Carlos Bustos protagonizan un emotivo momento en Matute

De acuerdo a un video difundido en redes sociales que fue captado desde la tribuna de Matute, el experimentado delantero blanquiazul se acercó rápidamente hacia Carlos Bustos para darse un fuerte abrazo por unos segundos. Luego el jugador se regresó y el estratega continuó con su camino directo a los vestuarios.

(Video: X-Tribuna Grone)

El partido terminó 4-3 a favor de Deportivo Garcilaso tras los goles de Juan Diego Lojas, Pablo Erustes, Kevin Sandoval y Ezequiel Naya. Un resultado que complica al equipo de Néstor Gorosito en sus aspiraciones de conquistar el título de esta segunda parte de temporada.

Próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura

Luego de perder ante Deportivo Garcilaso en el Estadio de Matute, Alianza Lima enfrentará a Comerciantes Unidos por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025, este domingo 21 de septiembre.