Carlos Bustos, DT de Garcilaso, dio fuerte revelación tras valioso triunfo: "Alianza siempre..."

Alianza Lima sufrió una dura derrota por 4-3 ante Deportivo Garcilaso en condición de local, y se aleja de los primeros lugares del Torneo Clausura 2025. Luego del partido, Carlos Bustos, entrenador con pasado en el cuadro blanquiazul ofreció una conferencia de prensa y dejó un categórico comentario.

Carlos Bustos y su firme revelación sobre Alianza Lima tras importante triunfo de Garcilaso

El DT argentino comenzó resaltando el trabajo que hicieron sus dirigidos frente a los íntimos en Matute a lo largo del encuentro. Además, aprovechó en destacar de gran manera la actuación de su equipo en el primer tiempo. A su vez, no dudó en revelar todo el aprecio que le tiene a su exclub.

"Hoy estamos contentos porque los jugadores plasmaron muy bien lo que pensamos del partido. Lo ejecutaron muy bien, fue un primer tiempo brillante y bien trabajado. A Alianza siempre desearle lo mejor", manifestó Bustos.

En tanto, el entrenador del 'Pedacito de Cielo' expresó todo su agradecimiento al elenco cusqueño por darle la oportunidad de ser parte del gran presente que vive el plantel en la Liga 1 2025, y especialmente durante la segunda parte del campeonato local.

"Va más allá del cariño y lo que le deseo a Alianza. Esto tiene que ver con el profesionalismo que tenemos. Estoy bien agradecido con Deportivo Garcilaso por este momento. Me tocó llegar con jugadores importantes y comprometidos, que lo hicieron muy bien en el Apertura y ahora lo están haciendo en el Clausura", agregó.

Carlos Bustos y su mensaje a Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025

Finalmente, Carlos Bustos se refirió a la participación de Alianza Lima en la Conmebol Sudamericana 2025, por lo que, envió sus buenos deseos a la institución blanquiazul, a poco del choque frente a la U de Chile por los cuartos de final del prestigioso torneo.

"Desearle todo lo mejor, me pone muy contento lo que están viviendo en el torneo internacional (Copa Sudamericana) y ojalá sigan los éxitos en el club", concluyó.