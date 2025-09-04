¡Oficial! Conmebol anunció que Alianza Lima jugará ante club argentino por torneo internacional

Luego de tanto suspenso, la Conmebol se pronunció y dio a conocer que Alianza Lima tendrá que verse las caras contra un club argentino en el torneo sudamericano. Esta noticia se da, mientras aún se está a la espera de definir al próximo rival del cuadro de Néstor Gorosito en los cuartos de final del certamen.

Conmebol anunció que Alianza Lima jugará ante club argentino por torneo internacional

Nos referimos a la Copa Libertadores Femenina. Mediante sus redes sociales, la cuenta oficial, reveló que el equipo liderado por el chileno José Letelier deberá medirse ante Boca Juniors (Argentina), ADIFEM (Venezuela) y Ferroviária (Brasil) en el Grupo B.

"¡Grupos definidos!", señaló la Conmebol Libertadores Femenina en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Vale recordar que, dicho torneo sudamericano se disputará del 2 al 18 de octubre en tierras argentinas.

Grupos confirmados de la Copa Libertadores Femenina 2025

GRUPO A:

Corinthians (Brasil)

Rep. Ecuador

Always Ready (Bolivia)

Rep. Colombia 2

GRUPO B:

Boca Juniors (Argentina)

Alianza Lima (Perú)

ADIFEM (Venezuela)

Ferroviária (Brasil)

GRUPO C:

Sao Paulo (Brasil)

San Lorenzo (Argentina)

Colo Colo (Chile)

Olimpia (Paraguay)

GRUPO D:

Rep. Colombia 1

Libertad (Paraguay)

Nacional (Paraguay)

Universidad de Chile

Alianza Lima representará al Perú en la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima será el único representante peruano en la presente edición de la Copa Libertadores Femenina 2025, tras haberse proclamado como campeón del Torneo Apertura Femenino. Bajo esa premisa, tras el reciente sorteo, el plantel deberá luchar ante importantes rivales del continente, siendo Boca Juniors, el elenco de mayor trascendencia e historia en Argentina y toda Sudamérica.

Al margen de eso, el cuadro íntimo se tiene mucha confianza en poder pasar a la siguiente llave del torneo Conmebol, luego de haberse reforzado con destacados fichajes nacionales y extranjeros dentro de las que destacan: Annaysa Silva, Silvana Silva de Oliveira, entre otras figuras.

En La Victoria también están enfocadas en mejorar su anterior participación en la Copa Libertadores 2024, donde fueron eliminadas en los cuartos de final frente a Independiente Santa Fe de Colombia, al perder por un marcador de 2-0.