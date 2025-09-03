Árbitro Jordi Espinoza dejó contundente mensaje tras publicación de Renzo Garcés: "Hipócrita..."

Renzo Garcés, defensa de Alianza Lima fue incluido en el informe arbitral del colegiado, Jordi Espinoza, tras el último clásico que disputaron Universitario vs Alianza Lima en el Estadio Monumental 'U' Marathon. Como se conoce, el juez principal acusó tanto al zaguero nacional y al chileno Rodrigo Ureña, del conjunto crema sobre haberlo insultado.

Árbitro Jordi Espinoza responde con sincero mensaje tras publicación de Renzo Garcés

En tal sentido, el último martes, el integrante de la selección peruana rompió su silencio, y a través de sus redes sociales, lanzó un pronunciamiento bíblico. Mientras tanto, horas después, el propio árbitro nacional hizo lo propio, mediante su cuenta oficial de Instagram.

En aquella historia que lanzó Jordi Espinoza, decidió contestar con una imagen de él durante el clásico jugado en el Estadio Monumental de Ate. Asimismo, al igual que Garcés, compartió un mensaje en tono bíblico.

Publicación del árbitro Jordi Espinoza tras pronunciamiento de Renzo Garcés/Foto: Instagram

"El hipócrita con la boca daña a su prójimo, más los justos son liberados con la sabiduría. Proverbios 11:9", se podía leer.

Alianza Lima presentó sólida defensa para Renzo Garcés tras informe del árbitro

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima utilizó sus redes sociales, para anunciar que la institución blanquiazul presentó una sólida defensa para el futbolista Renzo Garcés, después de haber sido acusado de insultar al árbitro Jordi Espinoza.

"Renzo representa nuestros valores y es un ejemplo de profesionalismo. Solicitamos a los Órganos de Administración de Justicia de la FPF que actúen con imparcialidad, equidad y amplios fundamentos técnicos en todos los casos que se analicen. En el Club Alianza Lima defenderemos siempre los intereses de la institución y los de nuestro equipo", indicó el directivo del club victoriano en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.