El futbolista de Alianza Lima que sería convocado por selección sudamericana: "Pronto..."
Además de Guillermo Viscarra, otro jugador que pertenece a Alianza Lima también sería llamado por importante combinado de Conmebol que no es Perú. Detalles aquí.
Recientemente se conoció que Alianza Lima era el club que más jugadores aporta a selecciones en toda Sudamérica para esta fecha FIFA y esto es fruto del buen rendimiento de sus jugadores este 2025, principalmente a nivel internacional. Ahora, recientemente se conoció que otro jugador que pertenece al club blanquiazul viene siendo seguido por un combinado de la Conmebol.
Se trata de un futbolista que actualmente brilla con la Sub 18 del elenco victoriano. Se llama César Guzmán, cuya posición natural es extremo, aunque también puede actuar como interior o lateral. La temporada anterior marcó 23 goles y dio 18 asistencias en 36 encuentros.
Este habil elemento categoría 2008 nació en Venezuela y a los 9 años llegó a nuestro país. De acuerdo a la información difundida por Gerson Cuba, en la 'Vinotinto' ya lo vienen siguiendo para incluir en futuras convocatorias.
"La nueva joya de Alianza Lima. César Guzmán, viene teniendo un gran presente en la sub 18 íntima y viene siendo visto por la selección venezolana (Tiene nacionalidad)", escribió el periodista a través de su cuenta de X.César Guzmán, potrillo venezolano: Foto: Alianza Lima.
Asimismo, el hombre prensa también asegura que en Alianza Lima ya vienen gestionando hacerle contrato profesional para evitar, además en Videna también están atentos para convencerlo de defender a la selección peruana.
"Se espera pronto que tienda íntima se le haga su primer vínculo contractual para no dejarlo ir y también en la selección peruana para una nacionalización. Gran proyecto a observar", agregó.
