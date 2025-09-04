0
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

Independiente arremetió contra Conmebol y U de Chile tras ser descalificados: "Ganaron los violentos"

Independiente no jugará contra Alianza Lima tras ser descalificados de la Copa Sudamericana. El 'Rojo' no calló y dejó fuerte mensaje contra Conmebol y U de Chile.

Diego Medina
Independiente se pronunció tras fallo de Conmebol que benefició a U de Chile.
Independiente se pronunció tras fallo de Conmebol que benefició a U de Chile. | Foto: Independiente
Conmebol determinó descalificar a Independiente de Avellaneda por los incidentes vividos con los aficionados de U de Chile. Los 'Azules' enfrentarán a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, por lo que el 'Rojo' no calló y dejó firme mensaje en redes sociales.

Mediante sus cuentas oficiales como Facebook, X e Instagram, el 'Rey de Copas' fue tajante con una gráfica en el que se ve el escudo del club argentino con algunas manchas de sangre. En ello, se agrega un mensaje en el que indica que ganó la violencia por encima de lo deportivo.

Este mensaje ha tenido millones de visualizaciones, ya que hay cibernautas que consideran que ambos elencos debieron quedar fuera del certamen Conmebol. Del mismo modo, hay quienes toman fuerte postura con la descalificación de U de Chile para tener a Independiente en cuartos de final.

"Perdió el fútbol. Ganaron los violentos", fue el fuerte mensaje de Independiente tras conocerse el fallo de la Conmebol que los descalificó de la Copa Sudamericana 2025.

Mensaje de Independiente tras fallo de Conmebol.

Presidente de U de Chile apelará fallo de Conmebol

Pese a que U de Chile salió favorecido por el fallo de la Conmebol, tras ser el club que clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el mandamás confesó que apelarán esta decisión al tener que jugar los próximos siete partidos sin público.

"Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana. Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación y desde ya estamos trabajando en la apelación", expresó Michael Clark, presidente de U de Chile.

