¡Confirmado! Conmebol hizo oficial al gran rival que tendrá la U de Chile en prestigioso torneo

La U de Chile e Independiente de Avellaneda continúan a la espera de saber cuál será el elenco que enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, mientras sale el fallo de Conmebol, el máximo ente sudamericano organizó el sorteo de la fase de grupos del torneo para la edición femenina.

El cuadro mapocho tendrá que verse las caras ante un gran rival como Nacional de Uruguay, al igual que frente a Libertad de Paraguay, y al representante de Colombia 1. Por consiguiente, la institución chilena utilizó sus redes sociales para anunciar la noticia por todo lo alto.

"Nos vamos a Argentina. Hoy conocimos a nuestros rivales en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2025. ¡Vamos por el sueño libertador! ¡Vamos Leonas!", indicó el 'Romántico Viajero'.

U de Chile ya conoce a sus rivales en la Copa Libertadores Femenina 2025

Así quedó el grupo de U de Chile en la Copa Libertadores Femenina 2025:

Grupo D

Rep. Colombia 1

Libertad de Paraguay

Nacional de Uruguay

U de Chile

Grupo de la U de Chile en la Copa Libertadores Femenina 2025

Los representantes de Chile en la Copa Libertadores Femenina 2025:

Para esta nueva edición de la Copa Libertadores 2025 Femenina, Chile tendrá a dos representantes que pelearán en esta fase de grupos rumbo a la gloria eterna. Los 'Azules' y también Colo Colo, que integra el Grupo C con Sao Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), y Olimpia de Paraguay.

Por el lado de la 'U' hay gran expectativa por superar su mejor marca en el torneo Conmebol 2020 cuando quedaron en las semifinales. Mientras tanto, el conjunto liderado por Cristóbal Jiménez se viene preparando para el inicio de la competencia, que quedó programada del 2 al 18 de octubre.