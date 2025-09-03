Martín Liberman dejó fuerte mensaje sobre Gorosito previo al fallo de Conmebol: "Lástima..."

La Copa Sudamericana 2025 continuará con los cuartos de final y Alianza Lima se encuentra a la espera del fallo de la Conmebol por el caso Independiente vs U. de Chile, partido que fue cancelado a causa de los incidentes en el estadio de Argentina. En ese contexto, Martín Liberman se pronunció sobre la situación del elenco blanquiazul.

El reconocido periodista argentino analizó en su canal de YouTube sobre uno de los escenarios que podría pasar respecto a la presencia de hinchas. Además de dejar un llamativo mensaje sobre el entrenador ‘íntimo’, Néstor Gorosito, a quien dijo conocer hace tiempo.

¿Qué dijo Martín Liberman sobre Néstor Gorosito y Alianza Lima?

Martín Liberman se refirió a la relación que tiene con el ‘Pipo’, indicando que casi nunca coincide con lo que declara: “Yo con Gorosito nunca coincido en nada, qué lástima porque fuimos de una época en la que teníamos buena onda. Igual, gane quien gane, la gente de Alianza Lima no creo que pueda ir a la cancha”.

(Video: YouTube Liberman Martin)

Sobre el fallo de la Conmebol por el caso Independiente vs U. de Chile afirmó que uno de los escenarios que va a pasar es que Alianza Lima no podrá tener a su hinchada en condición de visitante.

"Supongamos que gana Independiente, ¿la gente de Alianza Lima va a poder venir a Argentina después de lo que acaba de pasar? En caso gane la U. de Chile, ¿los de Alianza podrán ir a Chile? No, pues no. No es contra Alianza, el club local tiene un castigo que es su cancha y no puede admitir público”, resaltó.

Pese a ello, dijo que el conjunto blanquiazul tendría una ventaja deportiva porque jugar sin hinchas locales en condición de visitante en la Copa Sudamericana es algo a favor para cualquier equipo.

“Alianza Lima tendrá una ventaja deportiva contra el que sea, porque va a jugar sin público de visitante y podrá tener a su público en condición de local. No se le quita la posibilidad, el equipo rival tiene una sanción”, agregó.