Guillermo Salas dejó tajante respuesta sobre si volvería a ser DT de Alianza: "El último..."

Guillermo Salas se refirió sobre si aceptaría nuevamente ser DT de Alianza Lima y sorprendió con su categórica respuesta. ¿'Chicho' volvería a ponerse el buzo 'Íntimo'?

Mauricio Ubillus
Guillermo Salas ya sabe lo que es dirigir a Alianza Lima, más precisamente entre 2021 y 2023.
Guillermo Salas ya sabe lo que es dirigir a Alianza Lima, más precisamente entre 2021 y 2023. | Composición Líbero
Alianza Lima sigue en la lucha por ser campeón de la Liga 1 2025 bajo el mando de Néstor Gorosito. Actualmente, los blanquiazules llevan una sequía de dos años sin levantar el título nacional y uno de los técnicos que tuvo un proceso exitoso en el club años recientes a nivel local fue Guillermo Salas, quien sorprendió con su respuesta sobre si volvería a ponerse el buzo 'Íntimo'.

Alianza Lima tendrá en su plantel a ex Universitario para pelear el título 2025.

PUEDES VER: Alianza Lima sumará a ex Universitario para pelear el título del Clausura 2025: "Proyecta..."

El exfutbolista y referente de la historia aliancista fue consultado sobre si aceptaría ser DT del equipo si se llegara a dar dicha posibilidad, cosa que no descartó, pero además aseguró que el hincha siempre quiere resultados y él fue el último entrenador que sacó campeón a los victorianos en el 2022.

"Yo estoy seguro que sí. Tengo una buena relación con los directivos. Acá lo que quiere uno son resultados. ¿Qué cosa quiere el hincha? Campeonar. Desde hace casi dos años que el equipo no campeona. El último campeón con Alianza Lima fue mi persona con mi comando técnico", declaró en entrevista con 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

Guillermo Salas está encantado con el Alianza Lima 2025

Pese a que quiere volver a dirigir en 2026, el 'Chicho' Salas no vería como opción entrenar a Alianza Lima actualmente ya que no dudó en elogiar al plantel que se ha conformado para esta temporada, recalcando que le gusta mucho por los buenos jugadores que tiene y la visión de Franco Navarro para elegir a Néstor Gorosito como el encargado de tomar las riendas de los blanquiazules.

"¿A quién no le gusta este Alianza? Muy buenos jugadores, muy buenos refuerzos, muy buena visión de Franco (Navarro), de la elección del entrenador y los extranjeros que tienen que marcar la diferencia y lo están demostrando. A nivel internacional están compitiendo de tú a tú con buenos equipos y esperemos que esta llave de Copa Sudamericana la pase", agregó.

Guillermo Salas fue parte de los últimos dos títulos de Liga 1 de Alianza Lima

La carrera de Guillermo Salas en los banquillos es relativamente corta, pero ha tenido dos éxitos que resaltan y justamente es el bicampeonato de Alianza Lima. En la temporada 2021 fue asistente técnico del argentino Carlos Bustos, mientras que en el 2022 asumió el cargo de estratega durante el Torneo Clausura y llevó a los 'Íntimos' a levantar su segunda Liga 1 consecutiva.

Guillermo Salas fue parte fundamental del bicampeonato de Alianza Lima en 2021 y 2022. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Mauricio Ubillus
