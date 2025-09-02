Guillermo Sanguinetti dio rotundo comentario sobre Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima: "Es un..."

Alianza Lima no se duerme en sus laureles y sigue firme en los entrenamientos durante plena fecha FIFA. Los blanquiazules saben que necesitan salir campeones del Torneo Clausura 2025 para seguir en la lucha por ganar el título nacional. En medio de este escenario, el uruguayo Guillermo Sanguinetti dejó tajantes palabras sobre la labor de Néstor Gorosito.

En la reciente edición del programa 'L1 Radio', el ex Sport Boys fue consultado sobre la campaña que viene teniendo el conjunto victoriano, a lo que respondió que, actualmente, los íntimos están en un "nivel internacional", gracias al impecable trabajo del 'Pipo' Gorosito. A su vez, destacó por todo lo alto su trayectoria profesional como DT.

"Gorosito es un técnico que hace mucho tiempo trabaja en fútbol, tiene mucha experiencia y que está demostrando con Alianza Lima a nivel internacional. El hecho que Alianza esté en Copa Sudamericana es también producto del entrenador y su cuerpo técnico", sostuvo el popular 'Topo'.

De la misma manera, Sanguinetti dejó abierta la posibilidad de regresar a Alianza Lima como DT, toda vez que, recuerda de gran manera el buen trato y grandes momentos que vivió con la institución victoriana.

"Alianza es uno de los lugares que siempre tengo recuerdos, muchos amigos, lo sigo porque sigo mucho el fútbol sudamericano y lugares dónde trabajé. Estoy trabajando y Alianza son esos equipos que uno le tiene ese cariño especial. El deseo está de volver ahí", acotó.

Guillermo Sanguinetti: ¿a qué clubes ha dirigido?

Como entrenador, el uruguayo Guillermo Sanguinetti ha dirigido a un total de 12 equipos en Sudamérica.