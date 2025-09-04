Campeón con Alianza Lima sorprende al revelar su deseo de firmar por Universitario: "Encantando"

Universitario continúa sus preparativos en medio de la para por la fecha FIFA. Los cremas buscan seguir siendo protagonistas en Liga 1, donde tienen la consigna de seguir en lo más alto en el Torneo Clausura y así poder lograr el tricampeonato nacional. En ese contexto, un importante elemento que logro la gloria con Alianza Lima sorprendió a más de uno al revelar su deseo de poder firmar con los cremas.

En la última edición del programa 'Hablemos de MAX', Guillermo Salas fue consultado sobre si, teniendo en cuenta su vasta experiencia como jugador y entrenador en múltiples equipos del fútbol peruano, estaría dispuesto a dirigir a Universitario o Sporting Cristal.

Sobre ello, el exentrenador de Alianza Lima sorprendió a más de uno, ya que lejos de rechazar esta posibilidad, revelara que, por su profesionalismo, le gustaría poder llegar en alguna oportunidad al banquillo de la escuadra merengue.

Video: L1 MAX

"¿Dirigirías a Universitario o Sporting Cristal?", le preguntaron. "Encantado, yo soy un profesional y quiero mucho a las instituciones que me ayudaron en mi formación y crecimiento. Soy un profesional y dirigiría a cualquier equipo", expresó.

Las palabras del estratega dejaron atónitos a los hinchas, ya que era considerado como uno de los referentes de los blanquiazules, tras su paso como jugador y entrenador, donde logró múltiples logros.

Guillermo Salas fue campeón con Alianza Lima

Guillermo Salas es uno de los pocos referentes del fútbol nacional que puede presumir haber salido campeón tanto como jugador como entrenador. El popular 'Chicho' logró sus mayores éxitos defendiendo la camiseta de Alianza Lima, levantando el título nacional en cuatro ocasiones durante su carrera como futbolista (2001, 2003, 2004 y 2006).

Guillermo Salas fue campeón como jugador y entrenador en Alianza Lima.

Asimismo, como entrenador también se destacó. Asumió las riendas del plantel de Alianza a mediados de 2022 y logró conquistar el título nacional. Además, en la temporada 2023 se consagró campeón del Torneo Apertura.

Trayectoria de Guillermo Salas

Clubes como futbolista

San Agustín

Alcides Vigo

Deportivo Pesquero

Sport Boys

Alianza Lima

Universidad San Martín

CNI

León de Huánuco

Clubes como entrenador