0
LO ÚLTIMO
Así quedó el Acumulado Liga 1 2025 y la Tabla del Clausura

Alianza Lima rompió el mercado y fichó a atacante de Brasil para jugar torneo internacional

Alianza Lima piensa en grande a nivel internacional y acaba de cerrar un refuerzo de nacionalidad brasileño. Te contamos todos los detalles del nuevo jale del cuadro blanquiazul.

Wilfredo Inostroza
Refuerzo de Brasil llega a Alianza Lima para jugar campeonato internacional
Refuerzo de Brasil llega a Alianza Lima para jugar campeonato internacional | Foto: Club Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima apunta a ser una institución competitiva en todas la disciplinas en las que participa. Desde vóley hasta el fútbol masculino o femenino. Justamente en este último, el elenco blanquiazul participará en la Copa Libertadores Femenina, que se juega en octubre en Argentina.

Alianza Lima terminó su participación internacional.

PUEDES VER: Alianza Lima fue eliminado y el club de Chile accedió a semifinales del torneo Conmebol

Con miras al certamen continental y de acuerdo a la información de la cuenta Fútbol Para Todas, el cuadro victoriano acaba de cerrar el fichaje de la delantera brasileña Karol Lins, quien tiene 31 años y ha jugado en diferentes equipos históricos de su país.

Entre los principales clubes en los que ha jugado la atacante figuran Vitória, Gremio y Botafogo, por lo que se espera que sea de mucha utilidad para el esquema de José Carlos Letelier.

Karol Lins

Karol Lins, nueva delantera de Alianza Lima.

Recordemos que Lins solo podrá jugar la Copa Libertadores Femenina, esto porque el libro de pases de la Liga Femenina ya está cerrado y no podrá participar de encuentros del torneo local.

Alianza Lima y sus rivales en la Copa Libertadores Femenina

Tras el sorteo de la Conmebol, Alianza Lima fue situado en el Grupo B de la Copa Libertadore Femenina junto a Boca Juniors (Argentina), Ferroviária (Brasil) y ADDIFEM (Venezuela).

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina

ueves 2 de octubre

  • 14:00 Alianza Lima vs. Boca Juniors
    Estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón (Buenos Aires)

Domingo 5 de octubre

  • 18:00 Alianza Lima vs. Ferroviária
    Estadio Florencio Sola, Banfield (Buenos Aires)

Miércoles 8 de octubre

  • 14:00 Alianza Lima vs. ADIFFEM
    Estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón (Buenos Aires)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Alianza Lima fue eliminado y el club de Chile accedió a semifinales del torneo Conmebol

  2. Alianza Lima rompió el mercado y fichó a atacante de Brasil para jugar torneo internacional

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano