Alianza Lima rompió el mercado y fichó a atacante de Brasil para jugar torneo internacional
Alianza Lima piensa en grande a nivel internacional y acaba de cerrar un refuerzo de nacionalidad brasileño. Te contamos todos los detalles del nuevo jale del cuadro blanquiazul.
Alianza Lima apunta a ser una institución competitiva en todas la disciplinas en las que participa. Desde vóley hasta el fútbol masculino o femenino. Justamente en este último, el elenco blanquiazul participará en la Copa Libertadores Femenina, que se juega en octubre en Argentina.
Con miras al certamen continental y de acuerdo a la información de la cuenta Fútbol Para Todas, el cuadro victoriano acaba de cerrar el fichaje de la delantera brasileña Karol Lins, quien tiene 31 años y ha jugado en diferentes equipos históricos de su país.
Entre los principales clubes en los que ha jugado la atacante figuran Vitória, Gremio y Botafogo, por lo que se espera que sea de mucha utilidad para el esquema de José Carlos Letelier.
Karol Lins, nueva delantera de Alianza Lima.
Recordemos que Lins solo podrá jugar la Copa Libertadores Femenina, esto porque el libro de pases de la Liga Femenina ya está cerrado y no podrá participar de encuentros del torneo local.
Alianza Lima y sus rivales en la Copa Libertadores Femenina
Tras el sorteo de la Conmebol, Alianza Lima fue situado en el Grupo B de la Copa Libertadore Femenina junto a Boca Juniors (Argentina), Ferroviária (Brasil) y ADDIFEM (Venezuela).
Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina
ueves 2 de octubre
- 14:00 Alianza Lima vs. Boca Juniors
Estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón (Buenos Aires)
Domingo 5 de octubre
- 18:00 Alianza Lima vs. Ferroviária
Estadio Florencio Sola, Banfield (Buenos Aires)
Miércoles 8 de octubre
- 14:00 Alianza Lima vs. ADIFFEM
Estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón (Buenos Aires)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50