Alianza Lima rompió el mercado y fichó a atacante de Brasil para jugar torneo internacional

Alianza Lima apunta a ser una institución competitiva en todas la disciplinas en las que participa. Desde vóley hasta el fútbol masculino o femenino. Justamente en este último, el elenco blanquiazul participará en la Copa Libertadores Femenina, que se juega en octubre en Argentina.

Con miras al certamen continental y de acuerdo a la información de la cuenta Fútbol Para Todas, el cuadro victoriano acaba de cerrar el fichaje de la delantera brasileña Karol Lins, quien tiene 31 años y ha jugado en diferentes equipos históricos de su país.

Entre los principales clubes en los que ha jugado la atacante figuran Vitória, Gremio y Botafogo, por lo que se espera que sea de mucha utilidad para el esquema de José Carlos Letelier.

Karol Lins, nueva delantera de Alianza Lima.

Recordemos que Lins solo podrá jugar la Copa Libertadores Femenina, esto porque el libro de pases de la Liga Femenina ya está cerrado y no podrá participar de encuentros del torneo local.

Alianza Lima y sus rivales en la Copa Libertadores Femenina

Tras el sorteo de la Conmebol, Alianza Lima fue situado en el Grupo B de la Copa Libertadore Femenina junto a Boca Juniors (Argentina), Ferroviária (Brasil) y ADDIFEM (Venezuela).

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina

ueves 2 de octubre

14:00 Alianza Lima vs. Boca Juniors

Estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón (Buenos Aires)

Domingo 5 de octubre

18:00 Alianza Lima vs. Ferroviária

Estadio Florencio Sola, Banfield (Buenos Aires)

Miércoles 8 de octubre