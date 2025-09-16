'Bigote' Rodríguez, ex Alianza, deja potente mensaje previo a partido por Sudamericana: "Primer..."

Alianza Lima se alista para su partido de Copa Sudamericana ante U de Chile en Matute. Uno de los reencuentros que se vivirá en esta jornada internacional es el de Sebastián Rodríguez con la hinchada blanquiazul, ya que ahora el mediocampista defiende los colores del elenco rival.

Este jugador se ganó el cariño de los aficionados blanquiazules, por lo que su salida dejó muchas opiniones entre los seguidores. Ahora, el destino puso al popular 'Bigote' nuevamente en el Estadio Alejandro Villanueva, pero con una camiseta distinta en uno de los encuentros más importantes de la historia para los 'íntimos'.

A través de sus redes sociales, Sebastián Rodríguez sorprendió a todos los cibernautas al dejar un firme mensaje previo a este choque contra su exequipo. Y es que el volante uruguayo se consagró campeón con U de Chile en la Supercopa tras golear 3-0 a Colo Colo. Un marcador que lo motiva para su próximo encuentro ante Alianza Lima.

"Campeones. Primer clásico, primer título", expresó Sebastián Rodríguez en sus cuentas oficiales de redes sociales. De esta manera, el mediocampista se mentaliza en el choque de Copa Sudamericana, sabiendo que tienen la gran chance de sacar ventaja en estos primeros 90 minutos.

Sebastián Rodríguez se consagró campeón con U de Chile.

Números de Sebastián Rodríguez con Alianza Lima

Durante la temporada 2024, Sebastián Rodríguez afrontó 38 partidos con Alianza Lima entre Copa Libertadores y Liga 1. Asimismo, pudo anotar 2 goles y brindó 9 asistencias en 3362 minutos disputados. Buenos números del volante uruguayo que era titular indiscutible en el elenco blanquiazul.

Alianza Lima vs U de Chile: fecha, día, hora y canal

El partido de ida entre Alianza Lima vs U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se llevarán a cabo este jueves 18 de septiembre a partir de las 19:30 hora peruana (20:30 hora chilena) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.