Manco dio fuerte comentario sobre Peña tras celebración en derrota de Alianza Lima: "No hagas..."

Sergio Peña fue objeto de críticas luego de su mal desempeño en la selección peruana tras quedar sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026. A su vez, se esperó que sea clave en la victoria de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso, pero a pesar de anotar un gol de penal, su equipo no logró la victoria y fue nuevamente punto de comentarios por celebrar un gol cuando su equipo estaba perdiendo. Ante esto, Reimond Manco salió al frente para darle un fuerte mensaje.

Manco criticó a Sergio Peña por celebración cuando Alianza Lima perdía ante Garcilaso

Manco usó su programa llamado 'Línea de 5' para manifestar su desazón con la celebración que hizo Peña ante el público que asistió al Estadio Alejandro Villanueva, ya que esto genera más polémica, que la gente hable del jugador y que es innecesario porque su equipo se encontraba perdiendo ante Garcilaso de local.

Video: D'ENGANCHE

"Yo creo que Peña no tuvo un buen partido. Amigo, estás perdiendo 4-2 de local, te cobran un penal para acortar distancia, fallas el penal, gracias a Dios te quedó el rebote, la metiste, ¿celebrar así? Si no te gusta que te critiquen, no te gusta que hablen mal de ti de esa manera como la hablan, no hagas cosas que van a hacer que hablen de ti. Yo te quiero, amigo, pero ahí la fregaste", dijo de forma contundente.

Cabe destacar que Alianza Lima no logró ganar el partido contra Deportivo Garcilaso y perdió 4 a 3, a pesar de haber hecho un gran esfuerzo para empatarlo.

No obstante, la superioridad cusqueña fue mayor, lo que permitió al cuadro del Cusco llevarse 3 puntos valiosos que lo colocan en la pelea por el Torneo Clausura y obliga al cuadro íntimo a replantear su estrategia de juego para seguir aspirando al campeonato nacional.