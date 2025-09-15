'Flaco' Granda dio fuerte mensaje a Zambrano tras declaraciones contra Universitario: "No sirve..."

Carlos Zambrano no se guardó nada y arremetió contra Universitario de Deportes por grabar a los jugadores de Alianza Lima y pedir que sean sancionados por faltar el respeto a hinchas merengues en el Estadio Monumental. Las declaraciones han generado sorpresa en los jugadores cremas, entre ellos Aldo Corzo, y también en periodistas. Es por eso que Giancarlo Granda tomó la posta para dejarle un duro mensaje al jugador blanquiazul por sus duras palabras.

Giancarlo Granda dio fuerte mensaje a Carlos Zambrano tras declaración contra Universitario

"Mejor que jueguen vóley los del costado" fueron las palabras de Zambrano que han traído mucha controversia y no han sido ajenas para los periodistas deportivos, entre ellos, el 'Flaco' Granda, quien utilizó su programa en Movistar Deportes para enviar un contundente mensaje en contra del futbolista de Alianza Lima.

Video: Movistar Deportes

"Los futbolistas tienen que hablar en la cancha, no en redes sociales, ni en la tribuna, ni en los micrófonos. A un futbolista se le juzga por lo que dice, por lo que hace dentro del campo de juego. Porque puedes hablar para agradar a la gente y quedar muy bien, pero si en el terreno de juego le facilitas las cosas a los rivales, no sirve de nada. La actuación para la galería dura un partido, o dos“, señaló en el programa ‘Después de Todo’.

De esta forma, Giancarlo Granda se refirió a las declaraciones de Carlos Zambrano, dejando en claro que ese tipo de comentarios deben dejarse de lado, ya que es innecesario y que los jugadores deben hablar con el desempeño dentro de la cancha y no con las palabras en los micrófonos después del partido.

'Flaco' Granda destacó las declaraciones de Aldo Corzo sobre Carlos Zambrano

Por otro lado, 'El Flaco' Granda elogió a Aldo Corzo por sus declaraciones después del partido contra Melgar, resaltando que él se enfoca únicamente en el aspecto deportivo mostrado durante los 90 minutos del encuentro y que se mantiene al margen de controversias.

"Los jugadores tienen que hablar dentro de la cancha y Corzo lo hace cuando juega, más allá de que hoy la pasó mal. Pero coincido con Corzo, yo creo que es momento de que los futbolistas hablen dentro de la cancha y dejen esta ola de disparar para todos lados", manifestó Granda sobre Corzo.