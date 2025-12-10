0
Yoshimar Yotún da terrible noticia a Sporting Cristal a poco del partido ante Cusco FC

El capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, dio dura noticia al comando técnico liderado por Paulo Autuori a poco del partido ante Cusco FC.

Yoshimar Yotún tuvo minutos con Sporting Cristal en los Playoffs ante Alianza Lima.
Sporting Cristal no recibe buenas noticias a poco del partido ante Cusco FC. Mientras el equipo concentraba de cara al duelo en el Estadio Nacional, se reveló que Yoshimar Yotún será otra de las bajas del conjunto celeste en esta ida de los Playoffs. De esta manera, el comando técnico de Paulo Autuori se queda sin una alternativa en el esquema de juego.

Sporting Cristal vs Cusco FC se enfrentan en el Nacional.

Yoshimar Yotún será baja en el Sporting Cristal vs Cusco FC

Según informó la periodista Luccina Aparicio, el volante de 35 años no será parte de la convocatoria de Sporting Cristal para el choque ante Cusco FC. Se estima que el capitán celeste terminó sentido tras el duelo ante Alianza Lima en Matute, por lo que no está en óptimas condiciones para el partido ante los 'dorados'.

De esta manera, Paulo Autuori deberá tener en carpeta a otras opciones en caso el partido ante Cusco FC requiera de cambios. Uno de los que toma fuerza es Gustavo Cazonatti, quien ingresó en un buen nivel en el choque ante los blanquiazules.

"Yoshimar Yotún es otra de las bajas para el encuentro de hoy ante Cusco FC", informó la periodista Luccina Aparicio.

Yoshimar Yotún

Yoshimar Yotún no estará en el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC.

Bajas de Sporting Cristal ante Cusco FC

Junto a Yoshimar Yotún, Sporting Cristal no contará con los futbolistas Felipe Vizeu, Christofer Gonzales y Luis Abram. Cada uno de ellos está en proceso de recuperación y se evaluará si podrán ser incluidos entre los convocados para el cotejo de vuelta en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega en Cusco.

Posible alineación de Sporting Cristal

Con las bajas presentadas en Sporting Cristal, este es el once que se alista para enfrentar a Cusco FC en el Estadio Nacional: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Martín Távara, Maxloren Castro, Santiago González e Irven Ávila.

Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

