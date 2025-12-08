Mujer de Pensilvania deja en shock a policías tras robar en Walmart: lo hizo por "razones financieras"

Cuando el reloj marcaba las 8:15 p.m. del pasado martes 2 de diciembre de 2025 cuando alertaron a un agente policial sobre un robo ocurrido en el Walmart de Clermont, Pensilvania. Las autoridades capturaron a la ladrona, Stanifa Silvia Taylor, quien al ser interrogada confesó que sus motivaciones para el hurto fueron "razones financieras".

Un robo por "razones financieras"

La mujer de 39 años, de acuerdo al informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake, relata que el agente acudió a la tienda ubicada en 550 US Highway 27, donde uno de los empleados de protección de activos informó que Taylor se embolsó varios productos cuando cuando estuvo frente a la caja de autopago.

Las imágenes de seguridad verificada por la policía local certificaron que, efectivamente, la mujer escaneó algunos artículos por medio de un escáner portátil, los colocó en la caja, mientras otros no registró.

En un principio, Stanifa aseguró que introdujo los productos por mera casualidad y error, pero mientras las preguntas se acumulaban, terminó admitiendo que lo hizo de forma intencionada por motivos económicos, tras lo cual se recuperaron los 42 artículos robados que sumaban un valor de US$103.35 dólares.

La mujer no escaneó una serie de productos en el autopago.

Entre los artículos sustraídos se encontraban productos de supermercado, así como de limpieza.

En la actualidad, la mujer de 39 años fue trasladada a la cárcel del condado de Lake acusada por los cargos de hurto en comercios, pero al poco fue puesta en libertad tras pagar su fianza de US$500 dólares.