Iba a su última entrevista en USCIS por la Green Card y ICE lo arresta pese a su esposa estadounidense: "Me siento traicionada"

Jair Celis iba contento a las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) de Salt Lake City, Utah, acompañado de su esposa Lexi. La felicidad invadía al matrimonio ya que, por fin, el esposo obtendría la Green Card, pero la felicidad se convirtió en tragedia cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron intempestivamente.

Un arresto injustificado

De acuerdo a la relatado por KUTV de Salt Lake City, el suceso tuvo lugar el pasado martes 2 de diciembre de 2025. Tras el arresto, Andy Armstrong, abogado de Jair dijo a este medio que su defendido no tiene antecedentes penales, además de cumplir con todos los requisitos para ser merecedor de la residencia permanente.

A KUTV, Lexi Celis, esposa del detenido, expresó mortificada: "Para todas las personas que creen que simplemente están atrapando criminales, soy un ejemplo de cómo están destrozando a nuestra familia (...) Me siento traicionada. Creo que ningún ciudadano estadounidense debería pasar por esto".

Por su parte, Armstrong acotó al respecto de la detención de su cliente: "El caso de Jair demuestra que la retórica de que vamos tras lo peor de lo peor no es cierta. Lexi y JR se casaron legalmente y completaron los trámites necesarios para solicitar la residencia para Jair. Él entró al país siendo un niño con visa, por lo que tuvo entrada legal, lo que le permite ajustar su estatus aquí en Estados Unidos".

Asimismo, el abogado de la familia deslizó una teoría para explicar el injustificado arresto del padre de familia y entrenador de fútbol: "Creemos que la administración presidencial está ejerciendo fuerte presión sobre ICE en Utah. Creo que es para sembrar miedo entre la comunidad inmigrante (...) Si tienes DCA o tienes TPS, que es Estatus de Protección Temporal, o estás esperando una audiencia sobre asilo y tienes un plan de trabajó, sí tienes protecciones", dijo a KUTV de Salt Lake City.

Ingresó de forma legal a EE. UU. cuando tenía 4 años

Y agregó sobre el accionar de ICE: "Es un desperdicio de colosal de dinero de los contribuyentes estadounidenses y de tiempo y esfuerzo de los agentes de ICE tomar bajo custodia a alguien que, de otra manera, habría recibido una Green Card ese mismo día".

Newsweek nos recuerda que Jair Celis ingresó a los Estados Unidos de forma legal cuando tenía 4 años y lleva cinco años casado con Lexi. Ha sido activo, positivamente, en su comunidad, al punto de estar involucrado con el fútbol infantil de Utah en calidad de entrenador.

Jair y su esposa Lexi, con la cual la pareja ha tenido un hijo.

La comunidad exige liberación de Jair Celis

La familia viene realizando una campaña de GoFundMe para apoyar a Jair, en el cual aseguran que: "No es un criminal. Fue detenido mientras simplemente seguía el proceso del gobierno". Su esposa agregó a KUTV: "Hemos intentado hacer todo correctamente, lo hemos hecho y él no está aquí", mientras que su amigo Erick Olivas escribió en Facebook: "Fue un gran contribuyente a este país, a nuestra comunidad, a lo que Spike 17 se ha convertido (...) no es solo un enfrenador en la comunidad juvenil de fútbol de Utah, era uno de mis mejores amigos".

Otra persona que apoya a Jair Celis es Roberto Kostovski, entrenador de FC Veles Juniors, quien también pidió a sus seguidores "ayudar a Jai en todo lo que podamos, por favor (...) es un gran padre, esposo y entrenador. Ayudó a muchos niños a hacer realidad su sueño de ser futbolistas. Tiene un gran impacto en la comunidad futbolística".

Hasta el domingo 7 de diciembre de 2025, la campaña en línea viene recaudando unos US$34,000 dólares para ayudar en el proceso del hombre que trabaja como entrenador jefe, Spike 17 (antes estuvo en Impact United por más de una década) y que deja un hijo en la incertidumbre tras su arresto a manos de ICE.