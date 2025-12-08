ATENCIÓN con Walmart: un comprador está preocupado por los datos que el minorista guarda sin su permiso, ¿qué recopila?

El éxito de minoristas como Walmart y Amazon no se basa únicamente en ofrecer precios competitivos, sino también en su capacidad para analizar datos de los consumidores y sugerir productos que es probable que compren.

Gigantes como Walmart y Amazon se benefician del uso de datos de los usuarios.

Un incidente reciente que se volvió viral en redes sociales reveló que un comprador recibió una solicitud de Walmart para evaluar un artículo que había comprado en efectivo, a pesar de no haber tenido su teléfono a mano al momento de la adquisición. Este hecho genera interrogantes sobre el nivel de sofisticación y el alcance de las técnicas de marketing basadas en el análisis de datos.

¿Qué tipo de datos podría estar recopilando Walmart en Estados Unidos?

Según el usuario @attyjdgraham en TikTok, él compró un simple cable USB en efectivo, sin llevar teléfono ni ningún otro dispositivo digital, y aun así recibió un mensaje de Walmart pidiéndole que calificara el producto. Graham declaró: "No llevaba mi teléfono. Creo que ni siquiera tengo auriculares. No llevaba ningún dispositivo electrónico conmigo".

El caso generó alarma entre los usuarios, quienes especularon que Walmart podría emplear herramientas avanzadas de vigilancia, incluido el reconocimiento facial basado en inteligencia artificial, para identificar a los compradores incluso cuando no portan dispositivos electrónicos.

Otros señalaron que la política de privacidad de Walmart revela que la empresa recopila datos sensibles, que incluyen desde identificadores básicos (nombre, correo electrónico y dirección) hasta información biométrica (geometría facial, voz y retina), así como identificadores de dispositivos, ubicación y preferencias inferidas a partir del comportamiento.

El mayor temor de muchos usuarios no es solo que Walmart tenga la capacidad de recopilar estos datos, sino que lo haga de forma rutinaria sin un consentimiento claro. Un espectador comentó: "Exempleado: Walmart lleva experimentando con el reconocimiento facial unos cinco años o más".

¿Por qué los compradores se sienten inseguros y cómo afecta esto a su privacidad?

Aunque algunas teorías aún no se hayan confirmado, el caso evidencia un problema más amplio: los minoristas pueden combinar compras en efectivo, vigilancia en tienda y rastros digitales previos para crear perfiles detallados de los consumidores, a menudo sin que ellos lo perciban.

Para quienes creían que pagar en efectivo ofrecía una privacidad adicional, la idea de que un minorista "sepa quién eres y qué compraste" resulta inquietante.

Este incidente, difundido en redes sociales, podría impulsar un debate más amplio sobre la transparencia, el consentimiento y la ética en la recolección de datos en el comercio minorista.