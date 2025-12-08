Empleada de Cinnabon es despedida por comentarios racistas contra inmigrantes somalíes en video viral

Crystal Wisley era una empleada de Cinnabon hasta hace poco cuando se hizo viral de la peor manera por protagonizar un incidente racista por maltratar a una pareja de inmigrantes somalíes mientras realizaban una compra. La empresa la despidió cuando el video se hizo masivo en TikTok, pero ha recibido apoyo en donaciones que superan los 100 mil dólares.

¿Qué pasó entre Crystal Wisley y la pareja somalí?

Todo sucedió en la tienda de Oneida, Wisconsin, donde vemos a la también madre de 43 años llamando "negros" de forma despectiva a la pareja somalí, además de otros insultos a los clientes que tuvieron lugar en el local del centro comercial Bay Park Square en Ashwaubenon, cerca a Green Bay, el último viernes 5 de diciembre.

La pareja agredida no ha sido identificada, pero Sabrina Osman, primea de la mujer y responsable de subir el clip a TikTok, aseguró que la pelea estalló cuando ella le pidió a Wisley que agregara más caramelo en su rollo de canela y nueces, lo cual incomodó a la entonces empleada de Cinnabon, por lo que el impasse fue escalando.

"Yo soy racista y ustedes son unos negros", se le escucha decir a Crystal Wisley mientras mira a la cámara, a la vez de insultarlos mostrándoles los dos dedos medios: "Soy racista y se lo diré a todo el mundo (...) No sean irrespetuosos".

Cinnabon la despide por incidente racista

Cuando el video se hizo viral en plataformas como TikTok, Cinnabon informó el domingo 7 de diciembre que Crytal fue despedida. Pero, al poco tiempo de este vento, se hizo conocida una campaña vía GiveSendGo mediante la cual consiguió recaudar fondos que superan los 100 mil dólares en tiempo récord.

"Estamos al tanto del preocupante video que involucra a un exempleado de la panadería Cinnabon, de propiedad y operación independiente, en Ashwaubenon, Wisconsin. El dueño de la franquicia despidió inmediatamente a la personas que aparece en el video", dijo el portavoz de Cinnabon a Newsweek.

"Sus acciones y declaraciones son completamente inaceptables y no reflejan en absoluto los valores de Cinnabon, nuestros franquiciados ni el ambiente acogedor que esperamos para cada cliente y miembro del equipo. Asumimos esta situación y mantenemos nuestro compromiso de garantizar que todos los clientes sean tratados con dignidad, respeto y amabilidad cada vez que visiten una de nuestras panaderías", dice el comunicado.

Recaudan 100 mil dólares para ayudar a Wisley tras despido

Un total de US$ 100,697 dólares fueron recaudados para ayudarla a que "caiga de pie" tras quedarse sin empleo. Ante esto, Newsweek se contactó con Tom Hennessey, el hombre detrás de GiveSendGo, quien aseguró que la campaña es para ayudar a una "madre blanca trabajadora que hace su trabajo en Cinnabon".

"Dos clientes somalíes deciden hacerle un infierno su turno con intimidación. En lugar de prohibirles el trabajo y apoyar a su empleado, Cinnabon despide a Crystal para contentar a los infractores. No vamos a dejar que esto pase inadvertido. Los fondos se destinan a asegurar que Crystal se recupere tras esta traición. Ninguna persona blanca debería perder su trabajo por negarse a ser acosada por somalíes", dijo Hennesey.