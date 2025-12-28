Mujer explota contra compradora de Walmart que habla español y amenaza con llamar a ICE para que la deporten

Estados Unidos, en los últimos años, vive un intenso clima de convulsión, el mismo que se ha agravado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con un discurso confrontacional, teniendo como principal eje de su política de gobierno a todos los inmigrantes en suelo estadounidense, lo que no solo ha provocado miles de escenas dramáticas por cuenta de agencias migratorias como ICE, sino también más de un choque ciudadanos de a pie.

Mujer amenaza con llamar a ICE por compradora de Walmart que hablaba en español

El mejor ejemplo de esto se vivió en el Walmart de Homewood, Alabama, donde la tensión escaló de forma rápida cuando una mujer que estaba realizando sus compras habituales y, de pronto, otra persona comenzó a acosarla por el simple hecho de que la primera hablaba español.

De inmediato, la latina sacó su celular para grabar el incidente, una práctica que se ha vuelto habitual en países como Estados Unidos para tener evidencia de lo ocurrido, en buena medida porque sienten que es un mecanismo de defensa cuando uno se ve atacado en tiempos modernos necesitando pruebas para fundamentar su queja, reclamo o mala experiencia.

La acosadora, al darse que la grababan entró en cólera y le exigió en un tono agresivo que no filmara su rostro. Ante esto, la mujer que hacía el clip empezó decir en castellano que grabar ese tipo de situaciones la hacía sentir segura; sin embargo, aquella acción, en los hechos, solo empeoró la situación que ya estaba al rojo vivo.

La latina pidió a uno de los chicos de Walmart que llame a la policía porque la otra mujer se comportaba de forma "agresiva", pero esta reaccionó de otra manera: "¿Quieres que llame a ICE? ¡No te metas conmigo!", dijo inicialmente, pero mientras las confrontación verbal seguía su curso, aseguró que los hispanoamericanos no pertenecen a los Estados Unidos: "Ustedes vienen de países ajenos (...) Francamente, debería denunciarlos".

La hispana no desistió ni tampoco se fue, pero si destacó la poca empatía del personal y clientes de dicho Walmart pues nadie la ayudó, de hecho, mostró sus manos temblando producto de los nervios que le produjo el incidente: "Miren, estoy temblando pero no me ayudan".

Opiniones divididas tras supuesto incidente "racista"

Cuando el clip llegó a las redes sociales, las reacciones, como es habitual en estos casos, es variopinta, desde los que consideran algo muy bajo usar a ICE como amenaza, los que prefieren tener un contexto más amplio, hasta los que mencionaron un tema de racismo en este incidente:

"Nadie merecer ser amenazado por comprar mientras habla su lengua materna. Estados Unidos es un país mixto con gente de todo el mundo", "es realmente irónico que esto provenga de una mujer negra", "Antes de juzgar, necesitamos un poco de contexto sobre lo que realmente sucedió. Escuché que la mujer negra mencionó algo sobre 'grosería' en referencia a la mujer que grababa", fueron algunas de las opiniones de los usuarios.