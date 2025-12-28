CIERRA sus puertas: importante cadena de supermercados NO ABRIRÁ esta fecha clave de 2026
Este gigante minorista cerrará sus tiendas en varias fechas de 2026 por feriados oficiales. Consulta el calendario completo y organiza tus compras a tiempo.
El inicio de 2026 llegará con cierres confirmados de Costco en Estados Unidos. La reconocida cadena de almacenes anunció que no abrirá el 1 de enero de 2026 por el feriado del Día de Año Nuevo, retomando sus operaciones presenciales el viernes 2 de enero.
Al tratarse de un feriado federal, las oficinas gubernamentales permanecerán cerradas y los empleados públicos tendrán día libre pago. Sin embargo, en el sector privado cada empresa decide si opera o no, y Costco es una de las cadenas que históricamente opta por cerrar en varias fechas clave del calendario.
Qué negocios cierran en Año Nuevo en Estados Unidos
Además de Costco, los bancos tampoco abrirán el 1 de enero de 2026. Entre las principales entidades financieras que permanecerán cerradas se encuentran Bank of America, Wells Fargo, Chase, Citibank, Capital One, Santander, BBVA y U.S. Bank, entre otros.
También cerrarán las escuelas, oficinas de correo y la bolsa de valores. En contraste, la mayoría de supermercados, tiendas minoristas y restaurantes sí operarán con normalidad durante el Día de Año Nuevo, lo que convierte a Costco en una de las pocas grandes cadenas que no atenderá al público.
Calendario completo de cierres de Costco en 2026
Costco es conocida por respetar más feriados que muchos de sus competidores. Además del Día de Año Nuevo, la compañía ya confirmó que cerrará durante seis fechas adicionales en 2026.
Las fechas en las que Costco no abrirá en 2026 son:
- Día de Año Nuevo: 1 de enero de 2026.
- Pascua (Easter Day): 5 de abril de 2026.
- Memorial Day (Día de los Caídos): 25 de mayo de 2026.
- Día de la Independencia: 3 de julio de 2026 (se adelanta porque el 4 cae sábado).
- Labor Day (Día del Trabajo): 7 de septiembre de 2026.
- Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias): 26 de noviembre de 2026.
- Día de Navidad: 25 de diciembre de 2026.
Estos cierres aplican a todas las ubicaciones de Costco en Estados Unidos, por lo que la empresa recomienda a sus clientes planificar compras con anticipación para evitar inconvenientes.
- 1
- 2
- 3
