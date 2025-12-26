ALERTA compradores de Costco: secuestran envío de langostas vivas por 400 mil dólares para tiendas de Illinois y Minnesota

Costco es protagonista de un hecho lamentable luego que se reportara el secuestro de un cargamento de langostas vivas por un valor de US$400,000 dólares que estaba destinado a abastecer a los locales en Illinois y Minnesota.

Secuestran cargamento de langostas con valor de 400K para tiendas de Costco en Illinois y Minnesota

De acuerdo a lo informado por WFLD, quienes recogieron el testimonio de Dylan Rexing, director ejecutivo de Rexing Companies, empresa con sede en Indiana, aseguró que el envío fue recogido en Taunton, Massuchussetts, pero el mismo nunca llegó a su destino.

El ejecutivo deslizó su teoría que se trataría de una red organizada de ladrones de carga que, en esta ocasión, buscando productos de alto valor: "Este es un problema grave en todo el país. Afecta directamente a las empresas y contribuye al aumento de precios para los consumidores".

De momento, el caso del robo del cargamento de langostas valorizado de 400,000 dólares para las tiendas de Costco en Illinois y Minnesota está en proceso de investigación a manos del FBI.

Costco es una de las cadenas minoristas más importantes en los Estados Unidos.

¿Cuál es la situación del robo de cargamento en los Estados Unidos?

Sin embargo, este tipo de crímenes no son cosa nueva en los Estados Unidos, al punto que a inicios de 2025 Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) lanzó la Operación Punto de Ebullición, lo que llevó a esta entidad a revelar que este tipo de robo de carga representan unos 15 y 35 mil millones de dólares en pérdidas anuales.

De acuerdo al HSI, la modalidad de robo se da, por lo general, en los puertos de entrada, paradas de camiones, trenes de carga y diversos lugares a lo largo de la cadena de suministro mientras las mercancías están en la ruta.

La gravedad de este asunto llegó en septiembre pasado al Departamento de Transporte, pues emitieron una solicitud de información en la que pedían aportes de las autoridades policiales, agencias de transporte, transportistas de cara, y otras partes dentro de esta industria, sobre cómo proteger mejor la cadena de suministro en los Estados Unidos contra estas organizaciones.

De hecho, las autoridades encargadas, saben que en no pocos casos esta actividad criminal sirve para financiar otras acciones delincuencias como el narcotráfico, la falsificación, así como la trata de personas.