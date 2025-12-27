Costco planea prohibir acceso a patio de comidas a clientes sin tarjeta de membresía desde 2026

Costco es una de las cadenas minoristas más importantes en los Estados Unidos y para el 2026 la compañía con sede en Issaquah, Washington, alista una serie de medidas que están destinadas a mejorar su funcionamiento, pero entre estas una bastante polémica que limitaría el acceso al patio de comida para clientes que no cuenten con tarjeta de membresía.

Costco no te permitirá acceder al patio de comidas si no tienes tarjeta de membresía

En 2024, algunas sucursales de Costco comenzaron a verificar las tarjetas de membresía a los clientes que querían acceder al patio de comida. Como era de esperarse, esta política no fue nada popular entre los usuarios de dichas zonas donde se implementó.

En su momento, muchos calificaron esta medida como una pérdida para los no miembros; sin embargo, la compañía minorista no piensa dar marcha atrás en este tema, al contrario, la va a ampliar durante el 2026.

Este programa incluirá escáneres digitales puestos en los patios de comidas, los cuales se van a implementar cuando un cliente pague en efectivo en cualquiera de las ventanillas de la caja. También aceptarán tarjetas físicas o digitales, buscando que la experiencia de comprar en Costco sea más accesible.

En la actualidad, Costco ofrece una membresía Gold Star por 1 año a US$65 dólares, el cual viene con una tarjeta de compra digital de US$20 dólares gratis ¿Cómo la canjeo?

Tras comprarla en StackSocial, la tarjeta de compra digital Costco de US$20 dólares se enviará directamente desde Costco a su dirección de correo electrónico dentro de las dos semanas posteriores al canje exitoso. Ten en cuenta que esta promoción es válida para nuevos miembros.

Otros cambios que Costco aplicará desde 2026

Pero, no solo esto, Costco también implementará otros cambios que se pondrán en práctica desde el 2026. Toma nota:

Nuevos almacenes

Costco reveló que para 2026 abrirá 35 nuevos almacenes. con 5 de estas como reubicaciones. Ron Vachris, director ejecutivo de la empresa, asegura que desde el 2027 se espera la apertura anual de 30 nuevas tiendas.

Nueva tecnología

Expandir la tecnología de autopago que acelerará el proceso de comprar en un 20 por ciento al permitir a los clientes escanear los artículos desde los caritos antes de mostrar sus tarjetas de membresía al cajero.

Estrategia digital

Esta ya dio sus primeros pasos, por ejemplo, con el inicio de sesión sin contraseña, pero en 2026 Costco promete mejorar su aplicación, siendo más personalizada, pero también persistente al momento de persuadir a usuarios a que se registren con miras a obtener una membresía y combatir las tasas de disminución de renovación.

Abastecimiento de Kirkland

Para reducir la huella de carbono de Costco, los productos Kirkland se obtendrán localmente, pero también para minimizar el costo de aranceles de importaciones sobre estos bienes. Un dato no menor es que la marca ya cuenta con compradores regionales en todo EE. UU., lo que representará una expansión.