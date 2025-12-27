ALTO AL FUEGO en Rusia: Donald Trump y Zelenski se reunirán en Florida para negociar LA PAZ

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tiene previsto reunirse este domingo 28 de diciembre en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para avanzar en las conversaciones sobre un alto el fuego con Rusia.

El encuentro forma parte de los esfuerzos de Washington para mediar en el conflicto más devastador en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados.

El plan y los temas clave de la reunión

Zelenski reveló detalles de un plan de 20 puntos que buscaría congelar la línea del frente, permitiendo la creación de zonas desmilitarizadas y posibles concesiones territoriales bajo la condición de un referéndum en Ucrania. El documento busca equilibrar las exigencias de Moscú con la soberanía ucraniana, aunque Rusia ya criticó la propuesta y acusó a Kiev de intentar torpedear las negociaciones.

Zelenski y Trump se reunirán en Florida para negociar un alto el fuego con Rusia.

El encuentro abordará garantías de seguridad, reconstrucción y acuerdos económicos entre Estados Unidos y Ucrania, así como asuntos sensibles como la región del Donbás y la central nuclear de Zaporiyia. Zelenski destacó que la propuesta actual es "radicalmente diferente" de lo que Moscú había negociado previamente con Washington, y subrayó que cualquier cesión territorial requerirá la aprobación del pueblo ucraniano.

Presión de EE. UU. sobre Ucrania y situación en el frente

Estados Unidos presiona para que Ucrania se retire de una parte del Donbás y acepte un control conjunto de la central nuclear, mientras que Ucrania mantiene su rechazo a la participación rusa directa en la gestión de la planta.

La reunión también servirá para que Trump, como mediador, apruebe cualquier avance antes de presentarlo a Moscú. Mientras tanto, los combates continúan en varias regiones ucranianas, con alertas aéreas y reportes de misiles y drones sobre el país.